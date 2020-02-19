Умонастроение селёдки и неприлично долгое ожидание. Тест-драйв новой маршрутной сети в Нижнем Тагиле

Уже 19 дней жители Нижнего Тагила передвигаются по городу по обновлённой маршрутной сети общественного транспорта. Несмотря на активное распространение в СМИ информации об изменении схемы движения, не все жители города смогли разобраться в нововведениях, а кого-то они категорически не устраивают. На сайте «Городской контроль» появилась масса жалоб на работу общественного транспорта. Завтра тест-драйв новой сети планирует провести глава города. Мы решили сделать это без толпы журналистов и чиновников, наш журналист Екатерина Пономарёва проехала по самым проблемным точкам маршрутной сети и выяснила, чего тагильчанам не хватает для комфортного передвижения.

ВМЗ — Вокзал — Центр

Маршрут № 14. На «Городском контроле» на него жалуются многие — здесь с 1 февраля автобусы заменили на «Газели», люди уверяют, что новый транспорт не способен вместить всех желающих, особенно в часы пик.

Поэтому начать я решила с конечной остановки маршрута № 14 и № 38 на ВМЗ. Приехав туда в 7:23, увидела очередь — человек 10 стояли в ожидании 38-й маршрутки. Такая очередь образуется здесь каждое утро, говорят тагильчане, но ждут «Газель» не больше 10 минут. Однако тем, кто уезжает не с конечной остановки, приходится сложнее.

«Сама я на маршрутках редко езжу. У меня сын работает на Тагилстрое, на НТМК. И ему теперь очень неудобно уезжать на работу от Дома книги, потому что маршрутов стало мало и они стали выезжать на линию очень поздно. Раньше сын ездил на 37-й и 38-й маршрутке, теперь только 38-я ездит. Она набирается полная ещё на ВМЗ, а у Дома книги уже не сесть», — рассказывает тагильчанка.

А вот маршрут № 14 вообще ждать не пришлось. Только вместо заменённой «Газели» стоял автобус. Уже в транспорте местные жители рассказали, что автобусы снова пустили примерно 11 февраля, после жалоб людей. Такому решению обрадовались многие, но вопросы всё равно остались.

«Вот когда нам заменили автобусы на маршрутки с 1 февраля, было очень ужасно уехать с города на ВМЗ. Я конкретно сажусь на остановке между “Новокомсомольской” и “Островского”, вот я в понедельник шесть маршруток пропустила, потому что не могла сесть. Люди садятся не только те, которые живут на ВМЗ, а кто выходит у “Мегамарта”, у “Юбилейного”, — жалуется одна из пассажирок автобуса. — То есть люди вышли на этих остановках и маршрутки едут практически пустые, а мы, кому надо до конечной, вообще уехать не можем. Я тогда простояла полчаса на морозе. Рядом со мной также стояла женщина с маленьким ребёнком. Когда вернули автобусы, конечно, стало комфортнее. Но есть и второй момент. Я живу на Серебрянском тракте, там достаточно большой район — и частный сектор, и пятиэтажки, и девятиэтажки. В новой схеме движения написано, что автобусы будут ходить до НТЭСа, но до сих пор ни один автобус не ходит. У водителей просим объяснить, почему это так, они отвечают, что ничего не знают, им сказали ездить досюда».

Сами водители отмечают, что автобусы действительно удобнее: людям не приходится ждать пустую «Газель», можно проехать стоя, даже если все места заняты.

«Автобусы на “Газели” меняли ради эксперимента. Я сразу сказал, что это не удастся. Все жаловались, в основном говорили, что до работы добраться невозможно, когда “Газели” загрузятся полные на вокзале. На маршруте у нас 10 автобусов сейчас. С утра ездим с перерывом по 10 минут, а днём — по 8 минут. Я считаю, что для удобства надо большие автобусы ставить, а не маленькие, тогда всех увозить будем», — говорит водитель автобуса 14-го маршрута.

Следующая точка, куда я должна была отправиться, — КДК «Современник». Однако ехать туда я решила не на комфортном и тёплом автобусе № 14, а на маршрутке № 20.

У вокзала стояла большая очередь в ожидании маршруток № 20 и № 4. В основном это молодые люди, спешащие на учёбу. Сначала на остановку подъехала «Газель» № 4Л, через 3 минуты за новыми пассажирами приехала «Газель» № 4. Правда, желающих уехать было больше, чем мест в маршрутке, поэтому многим приходится ждать в среднем по 10 минут.

«Я сейчас “четвёрку” минут 10 жду. Они все полные приходят, места нет. Вообще неудобно сделали, потому что между ними сейчас перерыв большой, народу скапливается много, собираются они все в час пик в основном. Я работаю до восьми, и вот после восьми вообще уехать невозможно. Я уже там сажусь и на 20-ю, и на 14-ю. В час пик, конечно, хотелось, чтобы было побольше маршруток», — рассказала тагильчанка.

20-й маршрут мне тоже пришлось ждать 12 минут. Только не из-за того, что все они шли полные, а потому что их просто не было. Хотя, по словам водителя, интервал движения у 20-х около четырёх минут.

Журналист: «Какой у вас интервал движения?» Водитель: «4 минуты». Журналист: «Я ждала вас ровно 12 минут. Почему так?» Водитель: «Значит, я опоздал».

Центр — Выя — Вокзал — ГГМ

Ещё одна популярная жалоба на сайте горконтроля — вечером в район Выи из центра города уехать сложно, маршрутки ходят редко. С подобной проблемой столкнулись и те, кому нужно было уехать с Выи на вокзал и с вокзала на ГГМ. Таким образом я и выстроила маршрут: Центр — Выя — Вокзал — ГГМ.

На остановку у КДК «Современник» я пришла в 16:55. Толпу ожидающих не увидела, было всего 5 человек. Да и «Газель» № 4Л приехала в течение нескольких минут, почти пустая.

«Мы ездим каждые 3 минуты. У нас есть маршрут № 4 и 4Л. Получается, это тот же самый маршрут, только мы (4Л) через Лебяжку едем, а они по кругу. У нас один и тот же маршрут, и поэтому мне кажется, что у людей нет сложностей, чтобы добраться до места назначения», — говорит водитель маршрута № 4Л.

Доехав за 15 минут до кинотеатра «Урал», я стала ждать маршрутки № 20 и № 36, которые едут до вокзала. На остановке было всего 3 человека.

«Я учусь в УПИ, поэтому каждое утро езжу на 36-м автобусе. Утром и вечером жду его максимум 8 минут. Да и ходит он не совсем полный, разве что в 6-7 утра. А в остальное время полупустой», — рассказала тагильчанка.

Чтобы проверить интервал движения, я специально пропустила одну 20-ю. Следующая «Газель» приехала спустя 7 минут, и на вокзале я была уже в 17:34. Теперь моей задачей было найти автобусы № 26 и № 32. Если первый стоял на своём месте под табличкой с номером маршрута, то остановку 32-го автобуса я нашла не сразу. Оказалось, что у этого маршрута нет своего места на остановке. Такая же ситуация и с автобусом № 1 — он почему-то паркуется на месте маршрута № 23.

Не дождавшись автобуса № 32, я решила сесть всё же на 26-ю. Водитель подождал примерно 5 минут, пока сядут пассажиры, и поехал. На остановке «Уральский клинический центр» я была уже в 18:21.

ГГМ — Тагилстрой — Центр

Сильнее всех коснулись изменения жителей Тагилстроя — в один день они лишились маршрутов № 47, 37, 41, 41Р, 34Р, 35 и 10. Неудивительно, что весь сайт городского контроля буквально завален жалобами о том, что в часы пик невозможно уехать как на Тагилстрой, так и оттуда в другие районы города.

Я решила начать с ГГМ. От остановки «Уральский клинический центр» на Тагилстрой ходит всего один автобус — № 34. Пообщавшись с местными жителями, выяснила, что утром этот автобус ходит по расписанию, поэтому долго его ждать не приходится. Но даже не выезжая из микрорайона, он наполняется людьми настолько, что новым пассажирам приходится стоять на подножке и «ехать с умонастроением “селёдки в бочке”», пытаются шутить жители Гальянки.

«34-я нормально с утра ездит, у неё интервал где-то 10 минут. На этой остановке ещё можно сесть, а вот ближе к новой Гальянке уже не зайти. В центре людям никак не зайти, они пихаются, вываливаются из автобуса. Ещё, например, маршрутка, которая идёт с вокзала на Тагилстрой: № 1, 23 были маршрутки, стали “Пазики”. Раньше можно было прийти на вокзал и сесть сразу, а тут можешь и не дождаться даже. Мне кажется, нужно каждому маршруту добавить автотранспорта, и всё», — говорит девушка.

«На Гальянке набирается полная, в город уже полная маршрутка идёт. Конечно, надо бы ещё маршрутов добавить, особенно в вечернее время. С Тагилстроя уехать невозможно, по часу стоишь на остановке. Они не то что полные, они вообще не идут. Бывает, с 9 до 10 вечера стоишь и уезжаешь на такси», — рассказывает пассажир автобуса № 34.

Уже на первой остановке все сидячие места были заняты. У торгового центра «Кит» в автобусе не осталось и стоячих мест. Пассажиры настолько тесно стоят друг к другу, что невозможно пошевелить рукой. Но самое печальное, что теперь это единственный автобус до Тагилстроя и Рудника, который идёт через центр города. Поэтому, если вам нужно уехать в эти районы утром, вы должны либо простоять на остановке неопределённое количество времени в ожидании транспорта со свободным местом, либо заказывать такси, чтобы не опоздать.

Доехав до остановки ТЦ «Тагилстроевский», преодолев 10-минутную пробку возле НТМК и неприятную давку, я решила продолжить «удовольствие» и отправиться в обратную сторону, до центра города. Толпы уже не было, однако автобусы всё равно шли полные.

Решила пропустить несколько автобусов и посмотреть, с каким интервалом они ходят. Свою 34-ю прождала 10 минут. И мне, говорят тагильчане, ещё повезло.

«Ну вот по вечерам, мы работаем допоздна. Вчера были на вокзале в 9 часов, уже не было ни № 23, ни № 1, хотя написано, что до 11 часов должны ходить», — говорит местная жительница.

«Ходят-то они более-менее нормально, но дело в том, что они очень полные приходят. Я вспоминаю детство в трамваях, как мы ездили штабелями. То же самое и здесь, — делится мужчина. — Я не знаю, как они распределяют графики. До изменений по хронометражу они ходили точно так же, но там можно было спокойно сесть в маршрутки, а сейчас? Я вот даже не знаю, как пожилые ездят. Сейчас же видите, у молодых у всех ноги болят, а бабушки стоят. И прикиньте, в такой маршрутке стоять — это тоже невесёлое занятие. Ну раз вы закупили автобусы, закупите тогда побольше, где не два-три места».

Доехать до центра города было уже гораздо проще, в автобусе просторнее, но чтобы выйти на нужной остановке, мне опять пришлось постараться — протиснуться между другими пассажирами можно с большим трудом, проходы в этих автобусах неприлично узкие. На месте я была в 9:20.