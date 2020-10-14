«Нижний Тагил — не Нью-Йорк, ради двух человек не нужно перекрывать движение». Автолюбители, пешеходы и общественники раскритиковали новую трёхфазную светофорную систему в Нижнем Тагиле

С середины 2019 года в Нижнем Тагиле ГИБДД и управление городским хозяйством администрации постепенно внедряют новую систему организации дорожного движения на оживлённых перекрёстках — трёхфазную работу светофоров. На данный момент трёхфазные светофоры функционируют уже более чем на 50 перекрёстках города. По мнению ГИБДД, такой режим работы позволяет разделить транспортные и пешеходные потоки и значительно сократить количество ДТП с наездом на людей. При этом переходить перекрёсток по диагонали запрещается. Ранее глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев в интервью «Тагильскому рабочему» сообщил, что до конца 2020 года ещё на 34 пересечениях улиц планируется изменить схему работы светофоров на трёхфазную.

Несмотря на то, что новый режим работы светофоров применяется уже более года, до сих пор автолюбители и пешеходы не могут к нему привыкнуть. Люди недовольны тем, что из-за неудобной настройки теперь на перекрёстках образовываются пробки, а пешеходы за одну фазу не успевают перейти сразу через две проезжие части.

«Мне не нравится в новой системе светофоров два момента, — говорит пешеход Наталья. — Первое: на некоторых перекрёстках (например, Пархоменко — Циолковского) светофор горит зелёным около 15 секунд всего. С маленьким ребёнком я успеваю перейти только одну дорогу, а потом ещё минуты 3 жду нового цикла, чтобы, наконец, перейти на нужную сторону и отвести дочку в садик. То есть из всего времени от дома до детского сада мы тратим больше всего времени на стояние у пешеходного перехода. Но хуже всего другое — школьники, которые бегут в 45 школу, пересекают этот перекрёсток по диагонали, что запрещено правилами. Но им же это не объяснишь, особенно, когда они торопятся на уроки. И такие нарушения я вижу каждый день на всех перекрёстках с новой системой светофоров. И такие нарушения делают взрослые, подавая детям пример. А в это время я объясняю дочке, что все эти люди на наших глазах ежедневно поступают неправильно».

«Честно говоря, поначалу жутко раздражал этот трёхфазный режим. Многие водители по привычке ездили на зелёный для пешеходов. Сейчас я привыкла уже. Нравится, что при повороте не надо пешеходов пропускать — им запрещающий сигнал горит. С точки зрения пешехода тоже уже приноровилась. Живу рядом с перекрестком Вагоностроителей — Дзержинского, наискосок не бегаю, просто чуть больше времени уходит на переход, но это не критично», — считает автолюбительница Людмила с 10-летним стажем.

В мэрии Нижнего Тагила на запрос АН «Между строк» заявили, что перевод светофоров в трёхфазный режим было сделано по предписанию городской ГИБДД.

«Организация выделенной пешеходной фазы на пересечениях производится в соответствии с графиком согласованным с отделом ГИБДД, первоочередность перевода на трёхфазное регулирование производится на основании анализа аварийности в местах, где зарегистрированы случаи происшествий связанных с наездом на пешеходов. Все светофорные объекты, переведённые на данный режим, работают в тестовом режиме и постоянно мониторятся эксплуатационным предприятием МБУ “Сигнал-3” с целью подбора оптимального времени работы фаз для транспорта и пешеходов», — поясняют в тагильской мэрии.

На вопрос, почему нельзя обустроить перекрёстки так, чтобы по ним можно было переходить по диагонали, чиновники поясняют, что для этого необходимо полностью перестраивать всю прилегающую инфраструктуру.

«Устройство диагональных пешеходных переходов на перекрестках в текущем году не планировалось, так как данные мероприятия требуют работ по установке дополнительных дорожных знаков, нанесения дополнительной дорожной разметки, устройства заниженного бордюрного камня, демонтаж пешеходных ограждений, указанные работы бюджетом города в текущем году не планировались, и будут рассмотрены при формировании последующих планов благоустройства города», — говорят в администрации.

Представитель Комитета по защите прав автовладельцев, общественный деятель Кирилл Форманчук считает, что ГИБДД и мэрия Нижнего Тагила необоснованно вводят подобные режимы светофоров.

«Должен быть определённый баланс между интересами всех участников дорожного движения и государственными органами, — поясняет АН “Между строк” Форманчук. — Нельзя устраивать автомобильный коллапс, объясняя это только заботой о безопасности пешеходов. Для этого можно устанавливать на светофоре дополнительные секции и расширять дороги. Да просто нужно провести нормальный анализ дорожной обстановки с привязкой ко времени. Екатеринбург и Нижний Тагил — это два города, где происходит бардак с дорожным движением. Для того, чтобы навести порядок, нужно в первую очередь привлечь общественников и водителей. Потому что кроме них никто не знает, как устроено движение на каком-то конкретном участке. А перекрывать проезд на перекрёстке для всех автомобилей одновременно можно только в очень крупных городах вроде Нью-Йорка, где просто адский поток трафика. А ради двух-трёх пешеходов нет смысла этого делать».

Также общественник уверен, что нельзя запрещать пешеходам переходить перекрёсток по диагонали, если движение транспорта во все стороны остановлено. При этом чиновники пытаются дополнительно сэкономить в ущерб горожанам, умышленно не организуя возможность перейти перекрёсток по диагонали, считает Форманчук.