Первый день работы кинотеатров Нижнего Тагила не вызвал зрительского ажиотажа

Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле после полугодового перерыва, связанного с пандемией коронавируса, открылись кинотеатры. Этого события с нетерпением ждали не только сотрудники и собственники кинотеатров, которые понесли серьёзные убытки, но и тагильчане, успевшие соскучиться по большому кино. О первом дне работы кинотеатров Нижнего Тагила читайте в репортаже «Афиши МС».

Данность, с которой любителям кино придётся смириться, — в ближайшие месяцы кинотеатры будут работать в ограниченном режиме. Залы будут наполняться только на 50%, а зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Для семей и компаний, который пришли вместе, сделают исключение — они смогут садиться рядом друг с другом.

Возле касс и кинобаров уже появилась жёлтая разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции. В залах размещены облучатели воздуха, в ночное время работают ультрафиолетовые лампы. Как пояснили сотрудницы кинотеатра «Россия» на Вагонке, температуру не будут измерять всем гостям, а только тем, у кого есть признаки ОРВИ. Ношение масок тоже только по желанию самих зрителей, а вот для сотрудников кинотеатров индивидуальные средства защиты обязательны.

«Перерыв между сеансами теперь составит 30 минут для того, чтобы сотрудники успели обработать спинки и ручки кресел. Также в холле каждые два часа проводится обработка всех поверхностей. По поводу продуктов конкретных указаний от Роспотребнадзора нет, мы решили сами для себя продавать попкорн в закрытой таре. Наполняемость залов в первое время будет небольшая, возможно, будем работать в минус, но всё равно надо с чего-то начинать. Мы готовы к убыткам, мы же понимаем, что у людей ещё есть страх массовых мероприятий», — признаётся директор кинотеатра «Россия» Алексей Рожков.

По словам Алексея Рожкова, все подарочные сертификаты и пригласительные билеты, полученные зрителями до пандемии, остаются действительными. У посетителей «Мягкого кинотеатра» в ТЦ Depo также сохранились бонусы, накопленные до весны этого года.

Сегодня вечером в кинотеатрах города не было ажиотажа. Почти все первые зрители оказались заядлыми киноманами, которые за полгода очень соскучились по кино. Некоторые приобрели билеты заранее именно на первый день работы кинотеатров.

«Полгода мы смотрели кино дома, в онлайн-кинотеатрах. Конечно, соскучились по походам в кино, поэтому пришли сюда в день открытия. К сожалению, сегодня в зале было пусто. Хочется, чтобы жизнь здесь как можно скорее забурлила, как это было до карантина», — говорят мама и дочь Марина и Дарья, пришедшие смотреть «Новых мутантов» в «Мягкий кинотеатр».

«До пандемии мы в кино ходили часто, раз в две недели точно, на все громкие премьеры. Интереснее ведь кино смотреть на большом экране, да и мероприятий в городе не так много, а дома сидеть не хочется. В общем, это была весомая часть жизни и этого очень не хватало. Коронавируса мы не боимся, ведь залы большие, а людей рассаживают друг от друга на определённой дистанции», — говорят Евгений и Ксения.

«Ажиотажа нет, сегодня рабочий день. Но люди звонят, спрашивают, как мы работаем, бронируют билеты на выходные через наш новый сайт, — рассказывает методист по кино муниципального кинотеатра “Красногвардеец” Виталий Скорев. — Сегодня большая часть наших зрителей пришла смотреть фильм “Довод”. Люди с понимаем относятся к тому, что их просят надевать маски и у них измеряют температуру на входе. И это радует».

Тагильские кинотеатры уже составили репертуар на месяц. Только на этой неделе зрителей ждёт несколько громких премьер: эпичный боевик «Довод» Кристофера Нолана, российское фэнтези «Вратарь галактики» и экранизация диснеевского мультфильма «Мулан».