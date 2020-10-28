«Я не вижу отражения в зеркале, но чувствую, что я красивая». В Нижнем Тагиле прошла съёмка фотопроекта о привлекательности людей с инвалидностью

Звуки вспышки, музыка для настроения, суета стилиста и визажиста, шесть моделей, шесть полноценных образов и три часа на работу. Накануне в фотостудии «Фабрика» в Нижнем Тагиле прошла необычная фэшн-съёмка, в которой приняли участие тагильчане с ограниченными возможностями здоровья. Её организатор — екатеринбургский фотограф, автор социального фотопроекта «История особенной красоты» Юлия Отрощенко.

Идея показывать красоту необычных людей появилась у Юлии несколько лет назад. Сначала девушка специализировалась на фотосессиях, помогающих женщинам заново влюбиться в себя с помощью шикарных снимков. Затем она сделала съёмку с моделью с инвалидностью, чтобы показать: физические недуги не мешают красоте. Так зародился проект «История особенной красоты».

В прошлом году в Музее архитектуры и дизайна Екатеринбурга прошла первая выставка. Затем Юля Отрощенко получила грант конкурса «Доброволец России» на продолжение проекта и приехала в Нижний Тагил. Она надеется, что жители нашего города смогут увидеть итоговую фотовыставку на одной из городских площадок.

«Почему мы приехали в Нижний Тагил? Потому, что город расположен рядом с Екатеринбургом, и потому, что здесь сложилось мощное комьюнити активистов. У вас живут очень крутые ребята, которые стали хозяевами своей жизни, которые рассказывают о себе, созидают и стараются сделать людей с инвалидностью частью социума. В среде инвалидов людей с подобной жизненной позицией на самом деле немного», — говорит Юлия.

Героями проекта в Нижнем Тагиле стали шесть человек — спикеров инклюзивного общества «Новая реальность». Среди них известные в городе активисты Александр Коченков и победитель конкурса «Мистер Цивилизация — Урал» Максим Зяблицев. Фотостудию для съёмки бесплатно предоставил тагильский фотограф Сергей Алексеев.

Из Екатеринбурга в Нижний Тагил «приехал» большой багаж нарядов и аксессуаров. Одежду для съёмки в чёрно-бело-красных оттенках Юлия Отрощенко подбирала вместе со стилистом Юлией Михайловой. В основном они привезли вещи для женских образов, мужчин-моделей попросили одеться в свою одежду.

«Вся одежда предоставлена нашими друзьями, известными фэшн-дивами и стилистами Екатеринбурга. Здесь есть разные бренды, в том числе дизайнерские вещи. Так как мы не были уверены, что подойдёт нашим моделям, что сядет по фигуре, мы взяли максимальное количество вещей. Перед нами стоит задача раскрыть харизму каждой модели, создать красивый образ, который будет привлекать взгляды. Мы с Юлей Отрощенко знакомы давно, неоднократно работали вместе, но не на этом проекте. Я очень рада, что я сегодня здесь в качестве стилиста. Это для меня большая честь», — признаётся стилист Юлия Михайлова.

Создавать красоту стилисту и фотографу помогает визажист из Екатеринбурга Елизавета Сивкова. По словам девушки, этот проект интересен ей возможностью поработать с новыми лицами, помочь девушкам по-новому увидеть себя. В этот раз самой необычной моделью для Елизаветы стала тагильчанка Екатерина Сажина. Катя — инвалид по зрению с детства, она видит только размытые очертания, и макияж, тем более профессиональный, для неё в новинку.

«Мне через две недели будет 35 лет, и я мечтала о фотосессии ко дню рождения, но подкрался небольшой финансовый кризис. И вдруг мне предлагают поучаствовать в фотопроекте! Видимо, вселенная меня услышала. Так что я полностью доверилась визажисту и фотографу. Я сегодня получаю удовольствие. Да, я не вижу отражения в зеркале, но чувствую себя красивой, счастливой. Я очень жду результат, который смогу разглядеть поближе, и, конечно, послушать отзывы мужа, друзей, близких», — улыбается Екатерина.

Самое сложное для участников проекта — перебороть страх, неуверенность в себе и довериться другим людям. Иногда фотограф видит своего героя в совершенно непривычном для него амплуа. А порой попадает в точку, как это было с самым молодым участником съёмки, 26-летним Николаем Щетининым. Николая попросили надеть классический пиджак на голое тело, и он с радостью согласился, потому что 10 лет назад, ещё до травмы, он занимался танцами и выступал именно в таком образе.

«Юля выбрала для меня смелый образ — если бы друзья предложили дома сделать такое фото, я бы отказался. Вообще, профессиональной фотосессии в студии у меня никогда не было. Для Instagram я снимаю сам себя дома, на фронтальную камеру телефона. Когда ребята предложили поучаствовать в проекте, я согласился без раздумий, что, кстати, для меня несвойственно: я часто долго думаю, взвешиваю “за” и “против”. Но можно же отказываться всю жизнь, а потом кусать локти, что не использовал возможность, которая у тебя была», — заключает Николай.

По словам психолога Анастасии Леньковой, ведущей в соцсетях блог под псевдонимом Настёна Мудрёна, она не понаслышке знает о том, как непросто инвалидам побеждать свои комплексы. Всю свою жизнь девушка доказывает себе и близким, что красота — внутри. Настя постоянно снимает контент для своего блога, однажды она организовала съёмку в стиле ню вместе с подругой-фотографом.

«У меня ревматоидный артрит с 8 лет, плюс я работаю психологом, поэтому знаю, как много комплексов у людей с ограниченными возможностями. Они боятся увидеть себя некрасивыми, выглядеть глупо. Ещё многое зависит от родителей, которые могут отговаривать от подобных экспериментов. У меня мама, кстати, одно время считала, что ручки, ножки мне нужно прятать, чтобы люди их не видели. Потом я повзрослела и мама поняла, что отговаривать меня бесполезно. Теперь она поддерживает все мои движухи, — рассказывает Анастасия. — Я участвую в этом проекте не столько для себя, столько для того, чтобы донести до других людей: инвалиды такие же красивые, как и обычные люди».

Проект «Истории особенной красоты» — это не только фотографии, это ещё небольшие истории о борьбе, принятии себя, непростых судьбах. Фотограф Юлия Отрощенко собирает информацию о своих героях в интернете, а также делает с ними небольшие интервью. Получившиеся тексты гармонично дополняют снимки. Познакомиться с работами Юлии можно на странице проекта в Instagram.