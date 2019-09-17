Тагильчанин на инвалидной коляске Максим Зяблицев выиграл конкурс «Мистер Цивилизация» в Екатеринбурге

Инвалид-колясочник Максим Зяблицев из Нижнего Тагила занял первое место в конкурсе «Мистер Цивилизация — Урал» для людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил в Екатеринбурге.

«Мистер Цивилизация» — это первый в России конкурс силы духа для мужчин с особыми потребностями. Максим и ещё девять конкурсантов на протяжении месяца участвовали в мастер-классах по фехтованию, стрельбе, актёрскому мастерству. Также участники смогли полетать в аэротрубе.

«Это непередаваемые ощущения. Состояние полёта, эмоции, настроение и адреналин зашкалили. Благодаря организаторам конкурса "Мистер Цивилизация" я закрыл ещё один пункт в списке желаний», — отметил Максим.

Максим — инвалид 1-й группы, он передвигается на коляске с 2004 года. И это, считает Максим, не повод останавливаться. Тагильчанин ведёт активную жизнь в социальных сетях, путешествует и часто участвует в различных конкурсах и фестивалях. Этот раз не стал исключением.

«В прошлом году я был на конкурсе "Мисс Цивилизация". После мы пообщались с организаторами и они мне рассказали, что в следующем году планируется такой же фестиваль для мужчин. Сначала я подумал, что это не про меня, но прошло какое-то время, и я решил попробовать», — рассказывает Максим Зяблицев.

17 сентября состоялся финал фестиваля, где участники должны были продемонстрировать все навыки, которым они научились за прошедший месяц. Максим Зяблицев и его команда презентовали трёхколёсный велосипед с ручным приводом.

«В течение месяца во время фестиваля мы собирали — и вот, представили на финале. Идея была моя, было не очень сложно, когда есть представление и инженерное прошлое. Я чертежи начертил, ребятам показал, и всё, и погнали», — рассказал АН «Между строк» Максим.

Поддержать тагильчанина на финал конкурса в Екатеринбург приехал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Горжусь и очень рад за Максима. Он доказывает, что при желании возможности безграничны. Мы обязательно будем проецировать такое мероприятие и на наш город, обязательно что-то подобное возьмём на вооружение и проведём в Нижнем Тагиле», — отметил глава города.

Организовал конкурс благотворительный фонд Ксении Безугловой «Возможно всё» с целью привлечь людей разных профессий для создания комфортной среды и для личностного развития мужчин с ОВЗ.