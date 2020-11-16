«Это первый шаг к экологичному будущему». В Нижнем Тагиле прошёл своп-фестиваль

15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки, в Нижнем Тагиле прошёл первый своп-фестиваль. Мероприятие по экологичному обмену ненужными вещами собрало в музее изобразительных искусств порядка 50 тагильчан.

«Идея своп-феста начиналась с желания провести экологичное мероприятие в Нижнем Тагиле. За пару дней мы создали дизайн и набрали музыкантов со спикерами. Открывая регистрацию, мы и не думали, что будет 60 с лишним заявок. Из-за коронавирусных ограничений нам даже пришлось отказать некоторым желающим», — рассказал организатор своп-феста экоактивист Константин Суконников.

По словам организаторов, своп помогает людям экологично избавиться от ненужных вещей: не выбрасывать на мусорку, а отдать вещь тому, кто в ней нуждается. На своп пришли в основном подростки 15–18 лет, которые интересуются темой экологии, мамы с детьми, семейные пары и пенсионерки. Последние приходили на своп с тележками, выкладывали ненужное (например, картофелемялку) и брали нужное (например, шерстяную кофту).

Самыми популярными предметами для обмена стали книги и одежда.

«Я долго смотрела на свою любимую клетчатую рубашку. Но она была куплена мной и ни разу не ношена. Я сразу подумала, что раз она в идеальном состоянии, то пригодится кому-нибудь здесь. И я оказалась права, её забрали в первые минуты. Я же взяла себе книгу», — поделилась участница своп-феста Наталья Волченко.

«Я принесла три детские книжки, которые давно прочитала. Взамен взяла книгу, которую давно хотела прочитать. Мне очень понравился своп, задумка классная», — рассказала Арина Рамильцева.

В среднем из семи принесённых вещей пять нашли себе нового владельца. Оставшуюся одежду и книги организаторы передадут в один из детских домов города. Помимо обмена вещами, участники фестиваля посетители концерт тагильских музыкантов: групп «Дубликаты», Mintwalls, stop calling me sad.

Выступления групп разбивали лекции. Экоблогер Екатерина Кукина рассказала о вреде индустрии моды и о том, как правильно утилизировать одежду. Стилист Полина Блок поговорила с участниками о трендах и спасении планеты через секонд-хенды.

В соседнем зале в это же время проходил мастер-класс по изготовлению экосумки. 16 человек во время свопа самостоятельно сшили и оформили свой шопер.