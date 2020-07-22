В Нижнем Тагиле открылись летние веранды (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня у тагильских рестораторов праздник — впервые с конца марта у них появилась возможность кормить гостей не в формате доставки или самовывоза, а на своей территории. Накануне обслуживать посетителей в летних кафе разрешил глава региона Евгений Куйвашев, городской общепит воспринял эту новость с радостью и готовностью перестраиваться. Сегодня в обед фоторепортёр АН «Между строк» Артём Тимашев отправился в небольшой трип по городским кафе и ресторанам. Как выяснилось, за четыре месяца тагильчане соскучились по ресторанной еде и посиделкам в кафешках с друзьями — в популярных заведениях практически не было свободных столов.