«Город теряет настоящего человека». Как уроженцу Магнитки Алексею Кушнарёву за 18 лет работы на НТМК удалось заслужить любовь тагильчан и стать одним из самых влиятельных топ-менеджеров Урала

Сегодня, 3 августа, заслуженный металлург России Алексей Кушнарёв покинул ЕВРАЗ НТМК, которому отдал более 18 лет своей жизни. 15 из них он руководил металлургическим гигантом. Как уроженцу Магнитки удалось продержаться столько времени на посту главы комбината и добиться уважения не только заводчан, но и всего Нижнего Тагила? Об этом и дальнейших карьерных перспективах Кушнарёва читайте в материале АН «Между строк».

Мы пытались «пробиться» к Алексею Кушнарёву на интервью, но так и не случилось. Однако материал о нём, о том, что он сделал для города, через что ему пришлось пройти и за что его ценят коллеги, мы были обязаны написать.

Кризисные качели и техперевооружение НТМК

До приезда в Нижний Тагил Алексей Кушнарёв 20 лет отработал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошёл путь от вальцовщика до главного прокатчика предприятия. Летом 2002 года он был приглашён на ту же должность уже на НТМК. Его позвал друг Сергей Носов, который тогда занимал должность гендиректора предприятия. Менее чем через полгода Кушнарёв был назначен главным инженером комбината. А с февраля 2005 года, после перевода Носова на пост вице-президента по техполитике «ЕвразХолдинга», занял пост управляющего директора НТМК, где и проработал более 15 лет.

Кушнарёву пришлось вытаскивать предприятие сразу из нескольких серьёзных кризисов. Первый был в 2008–2009 годах. Сначала из-за отсутствия заказов комбинату пришлось перейти на четырёхдневную неделю, а затем закрыть мартеновский цех. Без работы остались почти 2,5 тысячи человек. К концу 2012 года ЕВРАЗ, в состав которого входит и НТМК, подошёл с чистым убытком в 335 млн долларов, сообщалось в официальных отчётах. Компания сокращала свои расходы. В 2014 году ЕВРАЗ сообщил о продаже филиала НТМК — Нижнесалдинского металлургического завода. Предприятие закончило год с невыполнением производственной программы по чугуну и стали. Но это, по словам Алексея Кушнарёва, не помешало комбинату «остаться самым эффективным в стране».

В 2015 году обострилась ситуация на КГОКе, что впоследствии привело к итальянской забастовке рабочих и репутационным потерям холдинга. После этого Владислав Жуков ушёл с поста управляющего директора качканарского комбината, а Кушнарёв стал отвечать за жизнь и развитие уже двух предприятий — НТМК и КГОК.

Несмотря на постоянную турбулентность на рынке, Кушнарёву удалось фактически реконструировать НТМК с применением технологий мирового уровня и наладить производство новых видов продукции, востребованных на отечественном и зарубежном рынках. Завершена масштабная модернизация колёсопрокатного производства. В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации, одну из лучших в Европе. Недавно завершилось техническое перевооружение домны № 6, после запуска которой была остановлена и законсервирована выработавшая свой ресурс домна № 5. Ведутся работы по модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок.

Снижение выбросов и многострадальная санитарно-защитная зона

Техперевооружение комбината, главным идеологом которого стал управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв, помогло снизить нагрузку на экологию Нижнего Тагила и Свердловской области. В конце прошлого года топ-менеджер сообщил, что после модернизации биохимустановки жители города наконец перестанут страдать от неприятных запахов с коксохима. Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Тагил должен уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 20% до 2024 года. Планируется, что ЕВРАЗ инвестирует для достижения этой цели 3,4 млрд рублей. Пока у руля был Кушнарёв, ЕВРАЗ НТМК потратил на охрану окружающей среды более 8 млрд рублей.

Гораздо печальнее сегодня ситуация с санитарно-защитной зоной НТМК. Заезженную тему особенно любят вытаскивать на поверхность в периоды предвыборных кампаний, чтобы привлечь к себе внимание или использовать её как рычаг для шантажа. Проблему с санитарной зоной практически невозможно решить из-за местоположения завода. Вопрос не раз обсуждали в стенах мэрии и гордумы, но ни к каким конкретным решениям эти дискуссии так и не привели. Тем не менее Кушнарёву долгое время удавалось находить компромисс со всеми четырьмя главами Нижнего Тагила — Николаем Диденко, Валентиной Исаевой, Сергеем Носовым и Владиславом Пинаевым.

Буддисты

Ещё одна проблема, которую не один год приходилось решать Алексею Кушнарёву, — это переселение монастыря Шад Тчуп Линг (ныне — Шедруб Линг), который уральские буддисты соорудили в 1995 году на горе Качканар. Земля, занятая общиной, находится в долгосрочной аренде у ЕВРАЗа, и по договору аренды компания должна разрабатывать там титаномагнетитовые руды Собственно-Качканарского месторождения.

Конфликт длился несколько лет. Ещё в 2016 году суд постановил снести постройки буддистов на горе как самовольные, но у ФССП тогда не оказалось ресурсов для сноса. Община согласилась покинуть гору Качканар при условии переноса всех построек на новое место лишь в конце 2019 года. До этого они обвиняли евразовцев в уничтожении единственного на Урале и в Сибири буддийского монастыря. В ситуацию пришлось вмешаться и областному правительству.

Особая любовь к «уралочкам» и поддержка цирковых артистов

Михаил Аршанский, бывший советник Кушнарёва, отмечает, что за 15 лет руководства магнитогорцу удалось сохранить и развить все социальные объекты, которые были при комбинате, в том числе санаторий «Ленёвка» и Дворец культуры и искусства НТМК. Благодаря поддержке ЕВРАЗа в городе открылось множество спортивных и детских площадок, был организован ежегодный благотворительный забег «Дай пять», который обрёл большую популярность среди жителей города, в том числе чиновников и депутатов.

«Большого уважения заслуживает его неравнодушное отношение к городу, благополучию его жителей, многие из которых работают на НТМК, поддержка учреждений образования, культуры и спорта, — отмечает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Благодарю его за большой вклад в промышленную и социальную сферу Нижнего Тагила, за наше эффективное сотрудничество в решении проблем муниципалитета. Я рад, что мне довелось, можно сказать, в одной связке работать с Алексеем Владиславовичем над важнейшими для города проектами. Уверен, что наше сотрудничество с ним будет продолжено. Могу пожелать одного: успешно реализовать себя на следующем рубеже, который он сам для себя определил».

Особая любовь у Алексея Кушнарёва всегда была к «Уралочке-НТМК». При поддержке ЕВРАЗа участницы уральской волейбольной команды не раз добивались призовых мест чемпионата России и признавались лучшими игроками сборной страны. Зал в «Металлург-Форуме» во время игр «Уралочки-НТМК» практически всегда был полон зрителей. На трибунах часто можно было наблюдать самого Кушнарёва, а также нынешнего и прошлого мэров Владислава Пинаева и Сергея Носова. Турниры по волейболу и другим видам спорта проводились и среди сотрудников разных металлургических комбинатов.

В городе Алексея Кушнарёва ценят и за то, что, несмотря на тяжёлую работу и загруженность, ему всегда удаётся сохранять человечность и находить время, ресурсы и нужные слова для тех, кому это необходимо. Руководитель цирка «Аншлаг» Марина Гунина, воспитавшая звёзд циркового искусства Алесю Федотову и Олега Чмутова, вспоминает, что после разговора с Кушнарёвым передумала уезжать из Нижнего Тагила.

«“Сделай, как считаешь нужным для себя”, — так он тогда сказал, — вспоминает Марина Гунина. — Он нас поддерживал во всём, помогал, ни в чём никогда не отказывал. Он вообще детей очень любит. Когда наши дети возвращались с призами из Монте-Карло, всегда организовывал приём у себя. Премии им давал, поощрял всяко. Перед поездкой удачи желал. Город теряет настоящего человека».

Историческое соглашение по мосту

Одним из знаковых событий за время работы Кушнарёва на металлургическом комбинате стало подписание руководителями ЕВРАЗа и Свердловской области дорожной карты по строительству моста через Нижнетагильский пруд. ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей. Строительство мостового перехода, который соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе, уже ведётся. Сооружение будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров. При строительстве моста будет использована продукция и мощности металлургического комбината.

«Позорная медаль» для отстающих

Для многих металлургов Алексей Кушнарёв — требовательный профессионал, неравнодушный к своему делу. Как правило, в 7:00 он уже обходил цеха комбината. Все ведущие специалисты и руководители должны были находиться в это время на местах, говорит бывший советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский.

«Это человек авторитетный, знающий и надёжный. Он очень требовательно относился к состоянию и территории, и цехов, — говорит Михаил Аршанский. — Запрещал курить в производственных помещениях. Регулярно проводил обходы цехов, где особо обращал внимание на культуру производства — чистоту рабочих мест и безопасность труда. Даже ввёл “позорную медаль” для тех, у кого худшее состояние цехов. Это такая большая медаль на ленточке, тяжёлая, она весит несколько килограммов. Благодаря такому подходу сейчас состояние наших производств и цехов по сравнению с другими, в том числе и зарубежными, выглядит гораздо лучше».

Бывший директор по персоналу НТМК и экс-спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин отмечает, что Алексей Кушнарёв всегда поддерживал свою команду и не принимал решений сгоряча. Если у кого-то что-либо не получалось, то всегда давал ему второй шанс, разрешал ещё раз попробовать. И только после этого принимал окончательное кадровое решение.

«Долгое время он был моим непосредственным руководителем. Я многому у него научился — как задачи ставить, как мотивировать и контролировать людей, проекты двигать. Он сам всегда был увлечён работой, во всё вникал. К нему можно было прийти с каким-то вопросом, за советом, и он помогал. Умеет создать команду и сплотить между собой людей. Хорошая ведь действительно команда была, никто на себя одеяло не перетягивал. И это одна из самых важных историй. Но всё, что ни делается, к лучшему. Столько лет на одном месте. Нужно всё-таки, наверное, что-то новое попробовать», — говорит Алексей Пырин, который сейчас возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке.

Трудился Кушнарёв на НТМК до позднего вечера, в том числе и по субботам, говорят коллеги. При этом успевал заниматься саморазвитием. В 2003 году экс-руководитель нижнетагильского комбината получил степень кандидата технических наук, а в 2015 году — уже доктора. Кушнарёв является автором 25 патентов на изобретения и более 100 научных статей. Владимир Путин наградил его орденом почёта «За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу».

Дайвинг, охота на медведя и меломанство

Многие коллеги подчёркивают, что Кушнарёв — неординарная, разносторонняя и глубокая личность. Помимо металлургии, с ним не менее интересно беседовать о музыке, спорте или кино.

«Он любит спорт, кино, музыку, — отмечает Михаил Аршанский. — Нужно сказать, что он большой меломан и часто преподносит мне абсолютно неожиданные уроки. Говорит: “А знаешь, выпущен новый диск такой-то группы”. И тогда мы вместе приобретаем эти релизы. А ещё он очень много читает. Он познакомил меня с одной московской фирмой, которая выпускает книги современных авторов, классиков. Например, мы с ним приобрели книги “Демидовы. Пять поколений металлургов России”, чтобы сделать подарки металлургам. Их было издано всего 12. Я вообще таких разносторонних людей, как он, практически не встречал».

Полюбилась Алексею Кушнарёву уральская природа. По словам его коллег, он предпочитает дайвинг, рыбалку и охоту. В своё время даже ходил на медведя. При поддержке Кушнарёва в городе получила развитие и стрельба по тарелочкам. Сейчас в спортинг-центре НТМК «Демидовский» регулярно проводятся состязания по стендовой стрельбе между командами цехов. Сам Кушнарёв «тоже не прочь пострелять и стреляет хорошо», отмечает Михаил Аршанский.

Депутат или чиновник?

После того как Кушнарёв сообщил, что уходит с НТМК, только ленивый не обсуждал его будущее место работы. Журналисты и анонимные телеграм-каналы словно устроили состязание, кто нарисует почётному гражданину Нижнего Тагила лучшие перспективы. Одни прочат Кушнарёву кресло в Госдуме, которое сейчас занимает ставленник УВЗ Алексей Балыбердин. Другие считают, что он намерен полностью сосредоточиться на работе в свердловском Заксобрании, где давно является депутатом. 21 июля Алексей Кушнарёв по личной инициативе вышел из состава комитета по промышленной политике Заксобрания и перешёл в комитет по бюджету, финансам и налогам. Предполагается, что это позволит ему занять престижную должность зампреда комитета на освобождённой основе. В дальнейшем Кушнарёв может претендовать на место в областном правительстве — например, на должность министра промышленности, считают одни слухмейкеры. По мнению других, ещё один возможный вариант развития событий — руководство металлургическими активами миллиардера Дмитрия Пумпянского.

В пресс-службе ЕВРАЗа о будущем месте работы Алексея Кушнарёва не говорят. Не стали в компании организовывать и встречу журналиста АН «Между строк» с экс-директором НТМК и КГОК.

Напомним, более 5 лет назад экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предлагал Кушнарёву стать своим преемником и возглавить город, однако тот отказался и остался на НТМК. С тех пор бывший директор предприятия не растерял репутационные очки, а лишь оброс дополнительными связями, регалиями и опытом. Его по праву можно называть одним из мастодонтов уральской промышленной политики. Хоть он сам себя таковым и не считает.