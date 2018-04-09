На Нижнетагильском металлургическом комбинате открыли самую чистую доменную печь в России

09.04.2018 19:42
На Нижнетагильском металлургическом комбинате открыли самую чистую доменную печь в России

Сегодня на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) состоялся торжественный пуск новой доменной печи № 7. В мероприятии приняли участие президент ЕВРАЗа Александр Фролов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарёв и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. По словам главы региона и представителей холдинга, благодаря новейшим технологиям эта домна является самой экологичной на территории России.

«Это отличный проект. За последние четыре года самый крупный на ЕВРАЗе, отметил Александр Фролов. Мы сделали его по самым высочайшим стандартам: с точки зрения эффективности оборудования, сроков реализации и с точки зрения той перспективы, которая есть у этой доменной печи. Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Отдельно хотел бы поблагодарить Евгения Владимировича и область за поддержку всех наших проектов».

Новую печь построили за рекордные 18 месяцев. Объём домны составит 2200 кубических метров, а проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. На строительстве сооружения были круглосуточно заняты около тысячи человек. За время работ было уложено 26 тысяч тонн бетона, смонтировано 21,5 тысячи тонн металлоконструкций. Инвестиции в проект составили около 170 млн долларов.

«Поздравляю всех с этим значимым событием не только для комбината и Нижнего Тагила, но и всей металлургической отрасли нашей страны. Меня очень радует, что строительство доменной печи производилось уральскими строительными и монтажными организациями. Все металлоконструкции изготовлены в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования произведена на российских заводах. Кроме того, здесь использованы совершенно новые экологические технологии. Это предприятие XXI века», заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, 14 августа 2016 года теперь уже бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв заложили символическую памятную плиту в фундамент доменной печи № 7. Присутствовавшие на той торжественной церемонии экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложили дать новой печи женское имя, как того требуют металлургические традиции. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе корпорации, этот вопрос пока остаётся открытым — выбрать имя для домны должны сами рабочие.

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