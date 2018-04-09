На Нижнетагильском металлургическом комбинате открыли самую чистую доменную печь в России

Сегодня на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) состоялся торжественный пуск новой доменной печи № 7. В мероприятии приняли участие президент ЕВРАЗа Александр Фролов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарёв и глава Нижнего Тагила Сергей Носов. По словам главы региона и представителей холдинга, благодаря новейшим технологиям эта домна является самой экологичной на территории России.

«Это отличный проект. За последние четыре года самый крупный на ЕВРАЗе, — отметил Александр Фролов. — Мы сделали его по самым высочайшим стандартам: с точки зрения эффективности оборудования, сроков реализации и с точки зрения той перспективы, которая есть у этой доменной печи. Я бы хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом проекте. Отдельно хотел бы поблагодарить Евгения Владимировича и область за поддержку всех наших проектов».

Новую печь построили за рекордные 18 месяцев. Объём домны составит 2200 кубических метров, а проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год. На строительстве сооружения были круглосуточно заняты около тысячи человек. За время работ было уложено 26 тысяч тонн бетона, смонтировано 21,5 тысячи тонн металлоконструкций. Инвестиции в проект составили около 170 млн долларов.

«Поздравляю всех с этим значимым событием не только для комбината и Нижнего Тагила, но и всей металлургической отрасли нашей страны. Меня очень радует, что строительство доменной печи производилось уральскими строительными и монтажными организациями. Все металлоконструкции изготовлены в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования произведена на российских заводах. Кроме того, здесь использованы совершенно новые экологические технологии. Это предприятие XXI века», — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, 14 августа 2016 года теперь уже бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв заложили символическую памятную плиту в фундамент доменной печи № 7. Присутствовавшие на той торжественной церемонии экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложили дать новой печи женское имя, как того требуют металлургические традиции. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе корпорации, этот вопрос пока остаётся открытым — выбрать имя для домны должны сами рабочие.