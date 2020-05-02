«Так тихо не было никогда». Популярные общественные пространства Нижнего Тагила провели месяц без посетителей (ФОТО)

Уже месяц многие заведения и общественные пространства Нижнего Тагила живут без посетителей. «Раньше такими пустыми наши коридоры были только по ночам и ранним утром», — признаются сотрудники, которые ждут окончания карантина и скучают по работе. Мы попросили их сфотографировать «пустоту» и собрали галереи, чтобы запомнить эту весну такой, какой она и была, — с торговыми центрами, зрительными залами, ресторанами и фитнес-клубами без людей.

В Драматическом театре как будто остановилось время между спектаклями, на многие из которых билеты раскупали в первые же дни. Сейчас здесь пустует не только зрительный зал, но и внутренние помещения — гримёрки, швейные мастерские, бутафорский цех, кабинеты администрации.

В Новом молодёжном театре тоже пусто. Этот творческий сезон обещал большие перемены, но таких коллектив явно не ожидал. Здесь признаются, что очень скучают по работе и копят творческие силы на будущее.

В ДК им. Окунева раньше редко было так пусто и тихо — здесь занимались детские творческие коллективы, шли репетиции, приезжали гастролёры. Сейчас жизнь дворца поставлена на паузу.

Аналогичная ситуация и в Нижнетагильском театре кукол, где раньше привычно звенели детские голоса, а в дни спектаклей традиционно собиралась толчея у гардероба. В апреле в театре поселилась тишина и пока не собирается уходить.

В Краеведческом музее, напротив, всегда было тихо. Самым громким событием ежегодно становилась «Ночь музеев», когда площадки совмещали в себе функции лекториев, концертных залов, комнат для мастер-классов, а посетители шли большим потоком. Но в этом году традиционная акция по популяризации культуры «переезжает» в онлайн.

В Музее изобразительных искусств замолк столетний орган. Творческий коллектив тоже готовится к проведению «Ночи музеев» в формате онлайн. Она пройдёт 16 мая и будет посвящена 75-летию Великой Победы.

Такого пустого ТРЦ Depo обычные посетители не увидят никогда, а сотрудники привыкли видеть только ранним утром и поздним вечером.

Кинотеатр «Красногвардеец» креативно обыграл фотографии пустующих помещений, наполнил их идеями и образами и поселил призрак легендарного кинорежиссёра Федерико Феллини.

Центр «Мой бизнес» открылся в Нижнем Тагиле в августе 2019 года, с тех пор тут еженедельно проходили обучающие семинары, мозговые штурмы, встречи с представителями бизнеса и власти. Теперь многие мероприятия перешли в формат онлайн, почти ежедневно представители Свердловского фонда поддержки предпринимателей проводят вебинары и конференции, а залы и коворкинг временно пустуют.

В клубе семейного отдыха «Арсенал» каждые выходные проходили детские дни рождения и другие праздники. За весь апрель здесь не провели ни одной вечеринки.

Фитнес-клуб «Телостроитель» закрыт для посетителей. Руководство и тренеры стараются перевести активность в онлайн и создали специальное приложение для клиентов.

Такая же картина в фитнес-клубе «Халк»: тренажёрный зал, октагон для боевых искусств и зал для групповых тренировок опустели месяц назад. Тренеры проводят занятия в Zoom, поддерживают активность клиентов, общаясь в соцсетях.

Раньше бассейн ФОК «Президентский» был расписан по минутам — группы сменяли друг друга, тренеры командовали процессом. Того, что режим «тихой воды» продлится здесь более месяца, никто и представить не мог.

Из трёх пиццерий «Додо» сейчас в Нижнем Тагиле работает лишь одна, и то только на доставку. Торговые точки на ГГМ и в ТРЦ Depo пришлось временно закрыть.

Бар «Гора» каждые выходные проводил тусовки и концерты, а в будни принимал квизы, поэтические и певческие проекты. Работать на доставку в период карантина бар не рискнул.

Ресторан «Хачапури тётушки Марико» в апреле пошёл на неожиданный для себя эксперимент — попробовал работать на доставку грузинской кухни. Но через две недели руководство приняло решение прекратить доставку и дождаться снятия ограничений, чтобы гости пришли за особой атмосферой и аутентичными блюдами в ресторан.