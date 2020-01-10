«Заставить вниз головой скатиться того, кто эту горку делал». Владислав Пинаев раскритиковал подчинённых за «совдепию» в ледовом городке Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на первом аппаратном совещании в этом году устроил разнос подчинённым из-за «постсоветских фигур, полутьмы и опасных горок» в ледовых городках в Нижнем Тагиле. В этом зимнем сезоне тагильчане возмущаются в соцсетях плохо залитыми горками и траурным видом ледовых скульптур на Театральной площади. Многие сочли, что фигуры похожи на надгробия, а сам городок — на кладбище.

«На Руднике, Денис Владимирович [Парамонов], что у вас там за горка сделана? Заставить вниз головой скатиться того, кто эту горку делал, вместо детей, которые там катались. Сам бы его вниз спустил. Позорище! Мужики, если что-то не получается, вы мне говорите сразу об этом. За такие деньги, которые мы должны заплатить сейчас... Так, все претензии, которые есть, выставляем [строителям] по полной программе, чтобы этот городок остался в памяти у всех. Я после жалоб жителей стал выяснять, у нас, оказывается, вообще нет ответственных за строительство ледового городка», — сказал мэр.

Владислав Пинаев назначил ответственными за организацию ледовых городков в Нижнем Тагиле в ближайшее время управление культуры и Центр развития туризма.

«Нужно немножко по-другому посмотреть на всю новогоднюю кампанию, которая в городе проходит. Мы должны сделать ледовый городок, который будет достоин тагильчан. Осветить город современными светодиодными формами. Набережную, все деревья, например, окутать светодиодами. Да, мы не Москва, у нас нет таких бюджетов, но сделать красиво, не хуже, чем в столице Свердловской области, Екатеринбурге, — это в наших силах. Это не такие великие деньги. Через месяц встречаемся и смотрим предложения уже на следующий год. Нужно отыграться своевременно, чтобы дать подрядчику нормально подготовиться к новогодней кампании. Мы должны привлекать сюда на новогодние праздники максимальное количество людей. А за эту полутьму и постсоветские фигурки стыдно на самом деле», — признался Владислав Пинаев.

Мэр также отметил, что категорически не согласен с начальником управления культуры Светланой Юрчишиной по поводу того, что сделать городок красивым и хорошим можно только при наличии определённых финансов. По его словам, главное — «подойти к вопросу с душой и желанием сделать что-то действительно хорошее».

«Лучше ничего не делать, чем такую совдепию», — добавил Владислав Пинаев.

Напомним, главный ледовый городок Нижнего Тагила, посвящённый космосу и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне», обошёлся городской казне в 11,5 млн рублей. Директор ООО «Парад», компании, выигравшей конкурс на строительство городка, Андрей Зайцев сообщил АН «Между строк», что форма надгробных плит у ледяных скульптур обусловлена техническими и эстетическими требованиями.