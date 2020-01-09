«Это такой художественный замысел». Строители ледового городка в Нижнем Тагиле объяснили, почему скульптуры похожи на надгробия

Директор ООО «Парад», компании, выигравшей конкурс на строительство ледового городка в Нижнем Тагиле, Андрей Зайцев ответил на претензии горожан, сравнивших ледяные скульптуры с надгробными плитами. На необычное сходство постаментов с мемориалами обратили внимание пользователи соцсетей ещё до официального открытия городка. Возмущённые тагильчане посчитали неуместным устанавливать на главной городской площади фигуры, которые издалека напоминают кладбище.

«Я советую обратить внимание, что именно по такому же принципу строятся ледовые скульптуры в других городах, — пояснил АН “Между строк” директор ООО “Парад” Андрей Зайцев. — Вот, например, в городе Бийске на Алтае точно такой же формат скульптур. А если у жителей в голове бардак и они хотят жить на кладбище, то вот они и сравнили. Да там даже не жители, а пара злопыхателей, а остальные, если смотреть по комментариям, то вполне довольны».

Ледовый городок в Бийске

По мнению Зайцева, такая форма скульптур обоснована техническими и эстетическими требованиями.

«Фигуры были установлены на постаменты для удобства фотографирования, чтобы люди на них не залазили и не ломали, а также для более удобного размещения подсветки, — говорит Зайцев. — Мы в 2015 году то же самое делали. Точно так же были положены постаменты и на них в полном объёме были вырезаны скульптуры. Ну а то, что в этот раз это были плиты… Нам нужно было как-то изобразить созвездия. В виде самой фигуры это делать было неудобно. А так мы изобразили и само созвездие, и то, как мы его себе представляем в голове. Такой вот художественный замысел был».

Напомним, что главный ледовый городок Нижнего Тагила, посвящённый космосу и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне», обошёлся городской казне в 11,5 млн рублей.