Ледовый городок с прядущим мизгирём и Незнайкой в Нижнем Тагиле построит местная компания «Парад»

Главный ледовый городок, посвящённый в этом году космосу и героям произведения Николая Носова «Незнайка на Луне», построит за 11,57 млн рублей тагильская компания «Парад». Она победила в электронном конкурсе, снизив стоимость работ с 12,11 млн рублей почти на полмиллиона. В прошлые годы фирма Андрея Зайцева уже не раз занималась строительством главных новогодних площадок города. В этот раз в торгах участвовало также ООО «Строительная компания “Ермак”» из Екатеринбурга, но допустило понижение лишь до 11,63 млн рублей.

Согласно техзаданию, скульптуры и горки изо льда должны быть сделаны на трёх площадках: на Театральной площади, в Театральном сквере и на площади Молодёжи. Рядом с центральной елью разместят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символы года — «Крысу» (по восточному календарю) и «Прядущего мизгиря — паука» (по древнеславянскому календарю).

В центральной части городка появятся аттракционы «МКС», горки «Буран» и «Чёрная дыра», лабиринт «Солнечная система», фигура для фотографирования «Первый космонавт» и ледяные фигуры по сюжету киноэпопеи «Звездные войны».

Композиция на площади Молодёжи перед КДК «Современник» будет посвящена героям Николая Носова — Незнайке и его друзьям. Знаменитому произведению в 2020 году исполняется 55 лет. Центральной фигурой станет Незнайка рядом с ракетой. Возле Дома политпросвещения, как и в прошлый раз, установят большую горку, с которой можно будет кататься на «бубликах».

Работы должны были начаться сразу после заключения контракта, но из-за тёплой погоды подрядчику, вероятно, придётся их немного перенести. Приёмка объектов запланирована на 25 декабря 2019 года. Ледовый городок простоит до 25 января 2020 года, после чего его демонтируют.