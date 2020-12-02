Независимый межрегиональный профсоюз «Действие» провёл закрытую встречу с водителями скорой помощи Нижнего Тагила

Сегодня, 2 декабря, в одном из кафе на улице Тельмана в Дзержинском районе Нижнего Тагила прошла встреча представителей Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» с активом водительского состава скорой помощи по вопросу о передаче службы на аутсорсинг. Изначально круглый стол планировалось провести в конференц-зале вагонской подстанции, но главврач тагильской неотложки Сергей Безбородов запретил проводить мероприятие на территории организации.

На встречу были приглашены профильные областные министры, тагильские чиновники и депутаты, но никто из них на совещание так и не явился. На открытой части встречи, куда организаторы позвали представителей СМИ, сотрудники профсоюза рассказали о рисках, которые могут возникнуть при переходе автопарка и водителей в частные руки.

В качестве примера профсоюзные работники приводили печальный опыт Перми и Кировской области, где аналогичные торги выиграла компания бизнесмена Евгения Фридмана. Из-за задержек зарплаты и «потребительского отношения» к себе водители неоднократно устраивали забастовки. В итоге правительству Кировской области пришлось отказаться от услуг Фридмана и заново создавать государственную службу скорой помощи.

Также представители «Действия» обратили внимание на завышенную стоимость машино-часа, указанную в конкурсной документации. Если для Нижнего Тагила один машино-час обойдётся бюджету в среднем в 850 рублей, то для Самары и Новокузнецка, где весной 2020 года «РТ-Социальная сфера» стала победителем конкурса, — всего в 574 рубля.

Ещё одной темой, поднятой на круглом столе, стал вопрос о законности и необходимости перевода экстренной службы второго по величине свердловского города на аутсорсинг.

«Никто же не говорит о переводе автопарка полиции или пожарной службы на аутсорсинг, потому что это невыгодно и рискованно для предпринимателя, а тут деньги идут из фонда ОМС, а значит, аутсорсер уверен, что он их получит», — поясняют в профсоюзе.

По мнению профсоюзных работников, конкурсная документация была составлена так, что якобы станция скорой помощи покупает «услуги скорой помощи» (ОКПД 2 86.90.14.000).

«Тогда зачем нам такая скорая помощь, которая закупает услуги скорой помощи?» — спрашивают в «Действии».

Координатор МПРЗ «Действие» по Самарской области, водитель автомобиля скорой помощи Александр Митрофанов рассказал тагильским коллегам, что в его родном городе перевод автопарка на аутсорсинг был вынужденной мерой, поскольку большая часть автомобилей уже практически исчерпала свой ресурс, а денег на новые не было.

Председатель недавно созданной первичной профсоюзной организации МПРЗ «Действие» в Нижнем Тагиле, водитель автомобиля скорой помощи Михаил Смольников ещё раз заверил присутствующих, что местный автопарк относительно свежий и хорошо укомплектован, а значит, не нуждается в замене, как об этом говорят региональные власти.

На вопрос журналистов: «А что теперь водителям делать? Ведь итоги конкурса уже известны и скоро будет подписан договор с “РТ-Социальная сфера”» представители профсоюза ответили, что «время ещё есть», а стратегия борьбы будет озвучена на закрытой части круглого стола.

Стоит отметить, что профсоюз «Действие» не раз становился участником громких скандалов в медицинской среде. Так, в конце 2019 года координатор МПРЗ «Действие» по Свердловской области Надежда Елисеева, присутствовавшая на сегодняшней встрече, встала во главе протестной группы медиков Областной детской клинической больницы № 1. Тогда около 100 сотрудников медучреждения пожаловались Евгению Куйвашеву на низкие зарплаты.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» стало единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка скорой помощи Нижнего Тагила. Согласно материалам на сайте госзакупок, заявка дочерней компании госкорпорции «Ростех» признана соответствующей всем требованиям. Законодательство допускает заключение договора с единственным участником в данных условиях.