В Нижнем Тагиле появится отделение скандального профсоюза «Альянс врачей», курируемого Алексеем Навальным

Профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей», курируемый оппозиционным политиком Алексеем Навальным, анонсировал создание ячеек в Нижнем Тагиле и посёлке Рефтинский. В настоящее время в Свердловской области уже созданы четыре первичные ячейки профсоюза медицинских работников — в Краснотурьинске, Богдановиче, Серове и Новой Ляле.

Как рассказала «URA.RU» региональный менеджер организации Анастасия Тарабрина, главной задачей «Альянса врачей» является борьба за повышение зарплаты и улучшение условий труда работников здравоохранения.

«У нас нет цели организовывать какие-либо протесты, мы работаем в интересах людей — ведём переговоры, переписку. Но если мы не дождемся ответа от чиновников, если увидим, что у нас игнорируют, мы будем предпринимать все предусмотренные законодательством меры. Придётся выходить на публичные акции», — заявила она.

По мнению свердловского политконсультанта Александра Пирогова, накопившийся в здравоохранении комплекс проблем является крайне болезненным для областной власти.

«Если кто-то решит поднять эту тему в рамках выборов 2021 года, то он вполне сможет это сделать. Тему не нужно разогревать, ведь целый комплекс событий, связанных с увольнениями врачей, снижением реальной зарплаты медиков, закрытием фельдшерских пунктов на слуху. Поэтому, тема легко может быть политизирована», — считает эксперт.

В Минздраве Свердловской области изданию заявили, что сотрудничают со всеми общественными и профессиональными организациями, заинтересованными в стабильной и эффективной работе отрасли.

«О работе “Альянса” в регионе пока рано что-либо говорить. На примере Богдановича они не продемонстрировали конструктивного подхода к решению вопросов. А озвученные ими “факты” не нашли подтверждения в ходе многочисленных проверок, в том числе и правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее руководство Центральной районной больницы Богдановича обвинили в многократном использовании одноразовых простыней и перевозке еды для пациентов в той же машине, что и медицинские отходы из морга. 24 декабря представители профсоюзной ячейки «Альянса врачей» обратились к главврачу больницы Елене Вдовиной с требованием представить документы, на основании которых строится работа лечебного учреждения, но получили отказ.