«Дочка» «Ростеха» стала единственным участником конкурса на аутсорсинг скорой помощи Нижнего Тагила

ООО «РТ-Социальная сфера» стала единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка скорой помощи Нижнего Тагила. Согласно материалам на сайте госзакупок, заявка дочерней компании госкорпорции «Ростех» признана соответствующей всем требованиям.

27 ноября персонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записал видеообращение к жителям города с просьбой поддержать их и не позволить перевести водителей и автопарк службы на аутсорсинг.

Компания «РТ-Социальная сфера» (ранее — «РТ-Скорая помощь») была образована в декабре 2018 года по инициативе госкорпорации «Ростех» и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» в форме частно-государственного партнёрства. Из открытых источников известно, что генеральным директором с 10 ноября 2020 года назначен Владислав Лихачёв, являющийся учредителем ООО «Современные цифровые решения» и ООО «Геотрексервис». 40% уставного капитала «РТ-Социальная сфера» владеет предпринимательница Светлана Старшинова. У неё также есть ИП и компания, которые осуществляют деятельность в области спорта. Долю в 33,4% в «РТ-Социальная сфера» имеет акционерное общество «Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения”», которое принадлежит госкорпорации «Ростех». Кроме того, в числе учредителей Александр Засорин (16,6%, также у него есть бизнес по продаже книг и журналов) и Дмитрий Шейман (10%). Последний владеет компанией по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также организацией в области телевизионного вещания.