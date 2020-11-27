Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила записали видеообращение против передачи службы в частные руки

Персонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записал видеообращение к жителям города с просьбой поддержать их и не позволить перевести водителей и автопарк службы на аутсорсинг.

По словам заведующего вагонской подстанцией Виктора Кондратьева, ещё в прошлом году весь персонал неотложки, включая руководство, высказывался против передачи автомобилей частникам. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет. Медики писали обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию и отказаться от аутсорсинга.

«Это решение принято на уровне губернатора. И губернатор недавно об этом решении публично высказался. Он заявил, что этот вопрос уже решён. Коллектив воспринял эту информацию негативно, и у наших водителей опять появился повод снова писать, снова говорить об этой ситуации и снова убеждать правительство области, что мы относимся к этому негативно», — говорит Кондратьев.

Главный механик подстанции Армен Назарян убеждён, что большинство водителей откажется работать на компанию-аутсорсера, а на смену им придут «таксисты», которые не имеют того уровня профессиональной подготовки, какой есть у водительского состава сейчас.

Водитель Михаил Смольников уверен, что, перейдя в частную контору, они не только потеряют в зарплате, но и лишатся льгот.

«Наш министр [здравоохранения] сказал, что аутсорсинг — это ради экономии, но я тут прикинул: экономии никакой, 300 миллионов рублей за три года у нас будет переплата. На эти деньги можно купить 80 новых, полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи класса С. Поэтому я не понимаю, зачем нам отдавать просто в никуда, частнику 300 миллионов рублей налогоплательщиков», — считает Михаил.