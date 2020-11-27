Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила записали видеообращение против передачи службы в частные руки

Персонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записал видеообращение к жителям города с просьбой поддержать их и не позволить перевести водителей и автопарк службы на аутсорсинг.
По словам заведующего вагонской подстанцией Виктора Кондратьева, ещё в прошлом году весь персонал неотложки, включая руководство, высказывался против передачи автомобилей частникам. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет. Медики писали обращение на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой вмешаться в ситуацию и отказаться от аутсорсинга.
«Это решение принято на уровне губернатора. И губернатор недавно об этом решении публично высказался. Он заявил, что этот вопрос уже решён. Коллектив воспринял эту информацию негативно, и у наших водителей опять появился повод снова писать, снова говорить об этой ситуации и снова убеждать правительство области, что мы относимся к этому негативно», — говорит Кондратьев.
Главный механик подстанции Армен Назарян убеждён, что большинство водителей откажется работать на компанию-аутсорсера, а на смену им придут «таксисты», которые не имеют того уровня профессиональной подготовки, какой есть у водительского состава сейчас.
Водитель Михаил Смольников уверен, что, перейдя в частную контору, они не только потеряют в зарплате, но и лишатся льгот.
«Наш министр [здравоохранения] сказал, что аутсорсинг — это ради экономии, но я тут прикинул: экономии никакой, 300 миллионов рублей за три года у нас будет переплата. На эти деньги можно купить 80 новых, полностью укомплектованных автомобилей скорой помощи класса С. Поэтому я не понимаю, зачем нам отдавать просто в никуда, частнику 300 миллионов рублей налогоплательщиков», — считает Михаил.
- 26 ноября закончился приём заявок на тендер по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Начальная цена закупки составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. Одним из основных претендентов на победу в конкурсе называют ООО «РТ-Социальная сфера».
- 22 ноября Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Глава министерства провёл встречу с водителями скорой помощи и пообещал им, что их зарплата после передачи автопарка на аутсорсинг ниже не станет.
- Власти уверяют, что перевод автопарка скорой помощи на аутсорсинг позволит за счёт частных капиталовложений значительно его обновить. По условиям контракта подрядчик должен полностью заменить все автомобили на подстанциях, а освободившийся спецтранспорт передать нуждающимся муниципалитетам и медучреждениям.