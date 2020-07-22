«Иначе бы мы обанкротились». В парке Бондина в Нижнем Тагиле впервые с начала года заработали аттракционы (ФОТО)

В городском парке имени писателя Алексея Бондина заработали частные аттракционы. Муниципальные, в том числе колесо обозрения, планируют запустить завтра, 23 июля. Журналисты «Афиши МС» выяснили, как работает главный городской парк в условиях пандемии.

Парк Бондина открылся для прогулок 25 июня. До этого времени территория была закрыта для посетителей, владельцы каруселей, батутов и других аттракционов сидели без работы. В минувшие выходные развлекательные площадки начали работать в тестовом режиме.

«Мы работаем при соблюдении всех мер. Сезон кончается, если в этом году мы бы не открылись, в следующем году город остался бы без аттракционов — мы бы обанкротились и всё это исчезло бы из города», — заявил администратор частных аттракционов Вячеслав Журавлёв.

Вячеслав рассказал, что администрация парка разработала подробную инструкцию для работы в новых условиях. Все сотрудники аттракционов носят маски и перчатки, им выдаются антисептики. Каждые два часа им измеряют температуру. После каждого посетителя карусели дезинфицируют.

Правила безопасности должны соблюдать и отдыхающие: надевать маски, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Также тагильчане могут воспользоваться бесконтактной оплатой аттракционов, скачав приложение или приобретя карту парка в кассах.

«Пока работаем в тестовом режиме, смотрим, как люди реагируют. Надеемся на их понимание. Многие ругаются, что требуем, чтобы были маски. В городе обстановка хоть и напряжённая, но люди все расслабленные, нормы никто не соблюдает. У нас маски продаются во всех кассах, причём по 20 рублей — дешевле, чем в аптеке», — заключает администратор аттракционов Вячеслав Журавлёв.

Муниципальные аттракционы будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Частные на один час дольше — до 22:00.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле День города пройдёт в режиме онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации. Также остаются закрытыми кинотеатры, музеи, библиотеки, концертные площадки и театры.