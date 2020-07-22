День города в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате

Нижний Тагил в этом году отметит свой 298-й день рождения в формате онлайн. Отмена традиционных массовых гуляний во всех районах города связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Данную информацию «Афише МС» подтвердили в пресс-службе мэрии.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории города, связанной с распространением коронавирусной инфекции, принято решение, что большинство мероприятий, посвящённых Дню города, в этом году будет проходить в режиме онлайн. Программа мероприятий формируется и будет опубликована на официальном сайте Нижнего Тагила», — пояснили в администрации города.

Известно, что чествования тагильчан, получивших звания «Почётный гражданин города», «За заслуги перед городом», состоятся. Награждения пройдут с ограниченным составом участников в зале Демидовской дачи. Обещают чиновники порадовать тагильчан и праздничным салютом. Он пройдёт 9 августа, место и время пока неизвестны.

Добавим, что свою программу готовят городские учреждения культуры. Так, артисты Нижнетагильского драматического театра уже работают над онлайн-марафоном детских спектаклей Театрград. Об этом «Афише МС» накануне рассказал худрук театра Игорь Булыгин.

Это не первый праздник, который отменён в Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса. Ранее в онлайн-режиме прошли празднования Дня Победы, Дня молодёжи, Дня семьи, любви и верности, а также Дня металлургов.