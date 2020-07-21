Актёры и музыканты Нижнего Тагила возвращаются к репетициям

Театры и филармония Нижнего Тагила готовятся к возобновлению репетиций, чтобы подготовить репертуар к новым творческим сезонам. Музеи, библиотеки и кинотеатры продолжат работу в закрытом режиме — без зрителей.

Напомним, накануне глава региона Евгений Куйвашев снял некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, разрешаются индивидуальные посещения библиотек и музеев, репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. Однако власти Нижнего Тагила не торопятся открывать культурные площадки.

«На основании эпидемиологической ситуации каждый глава муниципального образования принимает решение в ту или иную сторону. Я за безопасность, за то, чтобы жители спокойно приходили в наши учреждения культуры, не боясь заразиться. Поэтому в нашей ситуации открывать учреждения культуры в полном объёме нецелесообразно», — пояснила «Афише МС» начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Чиновница заявила, что пока неизвестно, когда городские музеи, библиотеки и кинотеатры смогут вновь открыться для зрителей. То же касается театров и концертных площадок, сотрудники которых уже с этой недели начнут готовить репертуар на новый сезон.

«Согласно указу губернатора, мы теперь можем репетировать, можем хотя бы в режиме репетиций существовать. Мы готовим два новых спектакля, материальную базу к ним. Кроме этого, мы планируем создать онлайн-версию "Театрграда", который так полюбился жителям города. Мы не оставим жителей без этого замечательного фестиваля детских спектаклей, который уже несколько лет проходит на одной из площадок Дня города. Мы ждём дальнейших распоряжений, спада заболеваемости. Очень бережёмся: проводим репетиции в масках, с рассадкой на полтора метра, санитайзерами. Очень хотим встретиться со зрителями, это наша мечта. Я надеюсь и верю в то, что это состоится», — рассказывает художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

Артисты Нижнетагильского театра кукол приступят к репетициям на этой неделе. Они готовят премьеру «Синей птицы». 1 августа к творческой команде должен присоединиться режиссёр из Санкт-Петербурга Никита Шмитько.

В Новом молодёжном театре работа над спектаклем «Маленький принц» возобновится 5 августа, когда артисты вернутся из отпусков.

Артисты Нижнетагильской филармонии приступят к репетициям на следующей неделе. До конца этой недели должна завершиться подготовка помещений для репетиций.

«Для нас это отрадное событие, но мы, конечно, ещё должны подготовить помещения к новым требованиям, обезопасить наших артистов. Пока будем собираться небольшими составами. Музыканты, которые старше 65 лет, будут репетировать дистанционно», — рассказал о планах художественный руководитель и главный дирижёр филармонии Владимир Капкан.

По словам Владимира Капкана, репертуар на 26-й филармонический сезон уже подготовлен. Есть договорённости с артистами из разных городов России, визиты зарубежных гостей на будущий сезон филармония пока не планирует. В первую очередь тагильские любители музыки смогут послушать концерты, не состоявшиеся этой весной из-за введения ограничений по коронавирусу.