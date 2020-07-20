Губернатор Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в указ об особом режиме на территории региона, сняв некоторые ограничения, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В частности, разрешаются массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта (с количеством посетителей, не превышающим 10% от вместимости объекта), индивидуальное посещение жителями библиотек и музеев, репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях (без зрителей), спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки, а также обслуживание посетителей на оборудованных верандах открытого типа по всему региону.

Подчёркивается, что обязательное условие для перечисленных выше мероприятий — соблюдение всех требований безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Кроме того, снято ограничение на число людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также совершать прогулки. Также исключена норма, касающаяся ограничения на количество пассажиров, которые имеют право одновременно передвигаться в легковом автомобиле.

В то же время режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлён до 27 июля.

На территории Свердловской области за минувшие сутки выявлено 234 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Регион занимает третье место по суточному приросту заражённых, уступая Москве и ХМАО.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».