В парке Бондина открылись зоны для прогулок

Нижнетагильский парк им. А. П. Бондина с 24 июня открыл для посещения прогулочные зоны. Парк можно будет посещать с 7:00 до 23:00 часов.

Во время прогулок сотрудники парка просят всех посетителей соблюдать профилактические меры: находиться в масках, пользоваться антисептиками и держать дистанцию не менее 1,5 друг от друга. Аттракционы по-прежнему не работают до особого распоряжения.

«Мы надеемся на сознательность наших посетителей, и что все будут соблюдать рекомендуемые меры. На территории парка круглосуточная охрана, которая патрулирует территорию, есть видеонаблюдение и также ходят периодически посты ППС» — сообщает администратор парка Вячеслав Журавлёв.

Напомним, из-за режима самоизоляции с 30 марта территория Нижнетагильского парка им. А. П. Бондина была закрыта для посетителей.