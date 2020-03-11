В Нижнем Тагиле поисковый отряд «Скорпион» показал свой новый квадроцикл, приобретённый на средства ЕВРАЗа 

У поискового отряда «Скорпион» появился новый квадроцикл RM-800. Сегодня волонтёры презентовали его возможности журналистам на карьере Зай-Гора. Средства на приобретение техники тагильчане получили благодаря победе в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Как отмечают в отряде, в основном мотовездеход будут использовать при поисках в лесу и на пересечённой местности. Ведь чаще всего люди пропадают летом и осенью, когда начинают ходить за грибами и ягодами. Именно в таких операциях время — ценный ресурс.

«Без такой техники в поисках сложно, потому что люди уходят за пять, десять километров. Мы же не знаем, человек лежит с сердечным приступом, если это бабушка, или он идёт прямо. И отряд двигается медленно, чтобы не пропустить никакую зацепку, даже маленькую. Чем нам поможет квадроцикл? Так мы сможем забрасывать группы далеко, будут отсекаться дороги, поиски будут проходить быстрее», — рассказал руководитель отряда Игорь Гапонов.

Пока полноценно использовать мототехнику не было возможности, но уже сейчас волонтёры представляют, в каких ситуациях она бы помогла.

«Был в Висимо-Уткинске поиск, приезжали спасатели на квадроциклах. Была информация, что потерялась женщина. Она ночью по телефону звонила и говорила: “Я нахожусь в лесу. Не знаю где, нахожусь на просеке”. То есть это даже не лес, а конкретно дороги. Тогда мы промотали не один километр, и вот в этом случае квадроцикл нам не помешал бы. Этот квадрат мы закрыли бы в течение двух часов, а нам пришлось ходить двое суток», — говорит Алексей Дылдин.

Поисковый отряд «Скорпион» существует в Нижнем Тагиле уже четвёртый год. Подробно о деятельности волонтёров мы рассказывали летом 2019 года. Сейчас, благодаря всесторонней поддержке, у поисковиков появился штаб, где они могут не только обсуждать план действий во время поисков, но и проводить лекции для всех желающих.