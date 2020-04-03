«Самое главное — не принести никакой заразы к животным». О том, как артисты оказались заперты в цирке на время карантина

Из-за всеобщего карантина в Нижнем Тагиле оказался «заперт» знаменитый цирк династии Филатовых. Артисты и почти 40 животных приехали на гастроли в цирк в начале марта, вскоре губернатор Свердловской области издал указ о закрытии всех предприятий и организаций, кроме магазинов с продуктами первой необходимости, тогда цирк закрылся и опустел. Сегодня режим самоизоляции на территории региона продлили до 20 апреля. Наш журналист Екатерина Пономарёва проверила, насколько Нижнетагильский цирк готов к длительным каникулам, как во время карантина ухаживают за животными и как защищаются от коронавируса.

На входе в цирк всем посетителям проверяют температуру, просят обработать руки антисептиком и надеть маски. Как пояснил директор Руслан Марчевский, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность — в первую очередь животных. Кроме обычной уборки в клетках, персонал ежедневно обрабатывает поверхности специальными средствами, в вольерах проводят кварцевание. В администрации отметили, что цирк к неожиданным «каникулам» оказался готов.

«У нас в принципе работа не изменилась, потому что в цирке есть такое время, как вынужденный простой, — после новогодних праздников либо майские праздники. В это время цирк закрывается весь, всё зачехляется, проводится везде профилактика, мы уходим на такой эконом-режим: минимум света, минимум тепла. Единственная разница между вынужденным простоем и карантином — на входе просим сотрудников обрабатывать руки антисептиком, ходим в масках. На прошлой неделе мы обработали весь цирк специальным средством от коронавируса. Была глобальная обработка, мы час не могли заходить в помещение», — говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Часть приезжих артистов на время карантина разъехались по домам, в цирке остались лишь дрессировщики вместе с животными. Каждый день они выходят на арену опустевшего цирка, чтобы сохранить форму. Среди них 11 попугаев дрессировщицы Регины Садритдиновой. Сегодня они выходят на манеж, чтобы немного полетать и погулять, оттачивание трюков пришлось оставить на какое-то время.

«Репетиции стали проходить в немного другом формате. Обычно ты всю неделю живёшь, репетируешь для того, чтобы два-три раза в неделю показать всё, что ты умеешь, ради чего ты работал. Репетиция обычно идёт два часа, а работаешь номер ты семь-восемь минут. Сейчас нет смысла что-то оттачивать. Но им нужно двигаться, особой репетиции нет, поэтому их выводим на манеж, чтобы они немного полетали», — добавляет Регина.

Все попугаи у дрессировщицы разных пород, среди них есть семь ара, два какаду, один александрийский и один амазон. Многие из них достались девушке по наследству от матери-дрессировщицы, и вот уже 18 лет артистка изучает особенности крылатых, обучает их новым трюкам. Несмотря на то что формат репетиций немного изменился, режим работы у дрессировщицы остался прежним. Каждый день девушка приходит в цирк, делает уборку в клетках, купает и кормит своих подопечных.

«Самое главное для меня — это не принести никакой заразы к ним. Потому что, если тебе плохо, ты можешь сказать об этом, они не скажут, у них эти процессы более скрыто протекают, — рассказывает дрессировщица Регина Садритдинова. — В плане уборки им ничего нельзя. Им нельзя резкого запаха, нельзя хлор использовать. У нас есть замечательный ветеринар, который нас снабжает порошком для обработки роддомов. Он без запаха, он не токсичный вообще. И помимо этого, в Нижнетагильском цирке самое современное оборудование и оснащение, здесь одно удовольствие находиться на карантине, потому что помещение для птиц оборудовано кварцевой лампой, под которой могут находиться как люди, так и животные. Мы её стараемся включать во время репетиций. Также у нас на входе лежат специальные ковры для дезинфекции со специальным раствором, в котором нужно промокнуть ноги. За этим строго следит ветеринар, коврик всегда должен быть влажным. На входе в цирк мы обрабатываем руки антисептиком, нам измеряют температуру, а если хоть какое-то отклонение — отправляют домой. Но у нас, к счастью, пока таких случаев не было».

С поставкой корма также не возникает проблем, ещё в марте цирк приобрёл необходимое количество пищи для животных. Единственная проблема для артистов — скука. Как отмечают дрессировщики, животным необходимо внимание зрителей, выступления и общение. Поэтому сегодня артисты приняли участие в челлендже Росгосцирка #StopCovid19, в рамках которого цирки из всех городов России в прямом эфире Instagram рассказывают про тренировки и занятия во время карантина. Все продолжают надеяться на скорую отмену карантина, чтобы возобновить долгожданные представления для тагильчан.