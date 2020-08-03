Смотрители в защитных экранах и оплата билетов по QR-коду. Как музей искусств Нижнего Тагила готовится к открытию после карантина

В эту среду, 5 августа, Нижнетагильский музей изобразительных искусств откроет свои двери для посетителей. Журналисты «Афиши МС» сходили в музей и выяснили, как его сотрудники готовят выставочные залы ко встрече с гостями.

Ближайшие два дня сотрудникам музея искусств предстоит выполнить все предписания Роспотребназдора. На пол нужно нанести специальную разметку, которая поможет тагильчанам соблюдать дистанцию во время просмотра экспозиции. При этом разметка не должна повредить красивый паркет, поэтому было принято решение не клеить липкие ленты, а прикрепить на клей ПВА жёлтые бумажные круги. Обновлять разметку придётся постоянно, говорят в музее.

«Все залы мы обрабатывали на протяжении всего карантина. Всё время, что музей был закрыт, мы проветривали залы, каждый день включали вентиляцию, потому что картины нельзя законсервировать, они должны дышать. Также мы провели генеральную уборку, залакировали полы. Сейчас в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет проводиться дополнительная обработка дверных ручек, перил и других поверхностей несколько раз в день», — рассказала заведующая выставочным отделом музея искусств Ольга Лебедева.

Пока эпидобстановка не наладится, у каждого посетителя будут измерять на входе температуру и просить обработать руки антисептиком. Музей закупил несколько бесконтактных градусников. Если гость забыл взять с собой маску, он сможет приобрести её в кассе музея.

Кассу оборудуют прозрачной перегородкой и бесконтактной оплатой — билет можно будет приобрести с помощью QR-кода в смартфоне. Смотрителей музея, которые теснее всего контактируют с посетителями, обеспечат не масками, а пластиковыми защитными экранами для лица. Сотрудники старше 65 лет до улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом будут находиться на больничном.

Добавим, что со среды откроется для посещения сквер советской скульптуры. В музее тагильчане смогут посмотреть произведения зала русского искусства, работы западноевропейского искусства, выставку «Грозно грянула война...» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставку Игоря Рубана «Тайны ледяного материка», а также проект «Трогать разрешается!».

Объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской «Урал» начнут открываться для посетителей в августе поэтапно. Первыми откроются музей-усадьба «Демидовская дача» и музей природы.