Филиалы музея-заповедника Нижнего Тагила будут открывать постепенно

Объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской «Урал» начнут открываться для посетителей в августе поэтапно. В первую очередь ко встрече с гостями будут готовы музей-усадьба «Демидовская дача» и музей природы. Об этом «Афише МС» рассказала директор музея Эльвира Меркушева.

Отметим, что накануне Нижнетагильский музей изобразительный искусств сообщил о своём открытии после карантина с 5 августа. Для посетителей будут доступны главное здание на Уральской, 7 и парк советской скульптуры. Второе здание музея на Уральской, 4 останется закрытым.

По словам Эльвиры Меркушевой, на подготовку 11 объектов музея-заповедника в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора потребуется чуть больше времени. Первыми откроются Демидовская дача и музей природы. Точная дата пока неизвестна, но случится это в августе.

Один зал музея одновременно смогут посещать не больше пяти человек — для этого сотрудники организуют логистику перемещения людей по объектам. На полу появится разметка, а оплата билетов станет бесконтактной.

Также в музее планируют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе — сотрудники уже придумали новый формат традиционных летних променадов в парке Демидовской дачи.