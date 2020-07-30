Филиалы музея-заповедника Нижнего Тагила будут открывать постепенно

Объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской «Урал» начнут открываться для посетителей в августе поэтапно. В первую очередь ко встрече с гостями будут готовы музей-усадьба «Демидовская дача» и музей природы. Об этом «Афише МС» рассказала директор музея Эльвира Меркушева.
Отметим, что накануне Нижнетагильский музей изобразительный искусств сообщил о своём открытии после карантина с 5 августа. Для посетителей будут доступны главное здание на Уральской, 7 и парк советской скульптуры. Второе здание музея на Уральской, 4 останется закрытым.
По словам Эльвиры Меркушевой, на подготовку 11 объектов музея-заповедника в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора потребуется чуть больше времени. Первыми откроются Демидовская дача и музей природы. Точная дата пока неизвестна, но случится это в августе.
Один зал музея одновременно смогут посещать не больше пяти человек — для этого сотрудники организуют логистику перемещения людей по объектам. На полу появится разметка, а оплата билетов станет бесконтактной.
Также в музее планируют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе — сотрудники уже придумали новый формат традиционных летних променадов в парке Демидовской дачи.
«Для всех учреждений культуры это первый подобный опыт. Думаю, когда мы начнём работать, алгоритм станет понятнее. Главная наша задача — сделать посещение музея безопасным и комфортным для гостей, встречи с которыми мы очень ждём», — заключила директор музея-заповедника Эльвира Меркушева.