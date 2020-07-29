Музей искусств в Нижнем Тагиле откроется для посетителей на следующей неделе

С 5 августа Нижнетагильский музей изобразительных искусств открывается для индивидуального посещения. Посетители должны будут носить маски, соблюдать дистанцию и быть готовыми к тому, что на входе у них попросят измерить температуру.

Главное здание музея по Уральской, 7 будет открыто для посетителей со среды по воскресенье с 9:30 до 18:00. Со следующей недели будет открыт парк советской скульптуры, а вот второе здание на Уральской, 4 пока останется закрытым. Гости музея смогут заказать экскурсию для группы до пяти человек или для членов одной семьи.

«Просим вас находиться в музее в маске и соблюдать дистанцию 1,5 м, а также с пониманием отнестись к тому, что при входе в музей вам измерят температуру бесконтактным способом и вы должны будете обработать руки антисептиком. Экскурсии доступны малым группам или отдельной семье. Продолжительность экскурсии — не более 30 минут», — рассказали в музее.

Спустя четыре месяца после закрытия музея искусств тагильчане смогут посмотреть произведения зала русского искусства, работы западноевропейского искусства, в том числе «Тагильскую Мадонну», выставку «Грозно грянула война...» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выставку Игоря Рубана «Тайны ледяного материка», а также проект «Трогать разрешается!», в котором незрячие посетители смогут трогать руками копии скульптур известных мастеров.

Информация о том, когда откроются для гостей другие музеи города, должна появиться в ближайшие дни.