Фонд Святой Екатерины продолжит строительство храма в Екатеринбурге

Представители Фонда Святой Екатерины назвали провокацией действия противников строительства храма в сквере у Театра драмы, со ссылкой на пресс-службу организации пишет Ura.ru.

В фонде заявили, что запланированные работы по возведению собора будут выполнены, несмотря на сопротивление.

«Попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал. В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены», — подчеркнули в пресс-службе фонда.

В фонде также подчеркнули, что расценивают действия противников возведения собора как «попытку решать вопросы силовыми методами».

Напомним, в ночь на понедельник в сквере Театра драмы установили забор, ограждающий территорию для постройки храма Святой Екатерины, из-за которого много месяцев идут споры. Выступающие за сквер общественники устроили мирный протест против захвата городских земель, а позже разобрали забор.

Вечером в понедельник в сквер нагрянула толпа спортсменов из спонсируемой храмостроителями Академии единоборств РМК, оттеснившая горожан и всячески провоцировавшая их. Полиция, ОМОН и другие силовые ведомства не стали вмешиваться в ситуацию, ограничившись задержаниями нескольких человек, выступающих за сохранение сквера.