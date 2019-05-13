«Кто к забору подойдёт — упадёт»: в Екатеринбурге против протестующих применили слезоточивый газ (ВИДЕО)

В Екатеринбурге применили слезоточивый газ против людей, выступающих против строительства храма на месте сквера, со ссылкой на очевидцев на месте происшествия пишут Ura.ru и «МБХ Медиа».

Накануне ночью сквер возле Театра драмы, где собираются строить храм святой Екатерины, обнесли забором. Как пояснил Znak.com директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, это временный забор, который был установлен, чтобы строители приступили к работе.

«Чуть позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки. Стоит отметить, что, как и говорилось ранее, набережная и улица Бориса Ельцина будут открыты для всех желающих», — заверял Андреев.

Он добавил, что после того, как храм будет полностью построен, территория вокруг будет благоустроена и «большая часть площадки вернётся в общественное пользование».

После появления забора активисты, выступающие против строительства храма, устроили мирный протест у Драмтеатра, стали раскачивать забор, которым огородили место будущей стройки, и повалили ограждение. Они собирались остаться там на ночь.

Позже в сквере появилось множество спортсменов, которые стали оттеснять протестующих и «восстанавливать порядок». В числе прочих на место запланированного строительства храма пришёл президент академии единоборств РМК Иван Штырков. По его мнению, выступать против застройки сквера — глупо. А за снесённый забор кто-то, по словам Штыркова, должен понести наказание.

«Позиция по тому, что люди против постройки храма? Сам факт, что люди поступили так, как они сейчас поступили, доказывает их глупую точку зрения. Мы прекрасно знаем, что это законная территория для постройки храма», — сказал Штырков.

Напомним, часть жителей Екатеринбурга выступает против строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины. В начале апреля в городе состоялась «перекличка» жителей, выступающих за сохранение сквера у Театра драмы.

По результатам опроса, который проводил фонд «Социум», 41,1% жителей относятся положительно к строительству храма именно в сквере у театра, 21,1% — отрицательно, остальные — безразлично. Среди жителей, которые живут в непосредственной близости от сквера, положительно идею строительства оценивают 55,7% респондентов. На общественных обсуждениях, которые мэрия Екатеринбурга провела по проекту межевания территории, где будут строить храм, 93% участников поддержали проект.

Сторонники строительства храма говорят, что он должен стать важным религиозным объектом и будет привлекать внимание туристов. Сторонники сохранения сквера предлагают выбрать другое место для возведения храма.