«Космонавты», задержания и спортсмены с иконой: чем закончилась ночная «битва за сквер» в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне вечером в Екатеринбурге произошли столкновения горожан, выступающих за сохранение сквера у Театра драмы, и толпы спортсменов-борцов, поддерживающих строительство храма в этом месте, пишет E1.ru.

Горожане в 19:00 собрались у драмтеатра и организовали новую акцию против застройки, которая затянулась на десять часов. Сначала всё было мирно: люди обнимали сквер и водили хоровод, но уже меньше чем через час начали раскачивать забор, и около 20:00 он рухнул. Охрана, стоявшая по периметру, быстро переместилась в центр сквера, к палатке, в которой, как предполагается, лежит камень для закладки храма. Прорвавшиеся на территорию сторонники сквера стали устанавливать свою палатку, заявив, что готовы здесь заночевать.

Спустя несколько часов в сквер нагрянули спортсмены, среди которых был и президент Академии единоборств РМК Иван Штырков. Около 22:30 все они с криками «Я за храм!» грубо вытолкали людей за пределы сквера и снова подняли забор.

«Позиция насчёт того, что люди против постройки храма? Сам факт, что люди поступили так, как они сейчас поступили, доказывает их глупую точку зрения. Мы прекрасно знаем, что это законная территория для постройки храма», — сказал E1.ru Иван Штырков.

Позже спортсменам, выступающим за храм, привезли икону и устроили внеплановый молебен.

Также в стане спортсменов были замечены представители казачества.

Наряды полиции стали съезжаться к скверу только после 22:00, однако они не предпринимали абсолютно никаких действий, пока конфликт тех, кто за и против храма, продолжался. Через час подъехал ОМОН, также не вмешавшийся в ситуацию. Полицейские несколько раз попросили людей разойтись, а потом просто уехали, оставив защитников сквера и храма по разные стороны забора.

На акции не обошлось без задержаний: первой стала Алёна Смышляева — она ещё днём перелезла через забор и забралась на дерево.

Вторым стал мужчина, которого задержали якобы за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Также полиция задержала сотрудника ЧОП «РМК Безопасность» — он распылил баллончик в сторону одной из активисток.

Представители муниципальной и региональной власти никак не комментировали ситуацию: представители Александра Высокинского заявили, что мэр до поздней ночи находился на совещании, а пресс-служба губернатора сообщила, что Евгений Куйвашев ещё не вернулся из рабочей поездки в Китай. У сквера был замечен только заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов. Единственный официальный комментарий ближе к ночи дал вице-губернатор Сергей Бидонько.

«Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий», — сказал он ТАСС.

Отметим, что люди провели больше десяти часов по обе стороны забора. Расходиться и бойцы, и протестующие стали только около пяти утра. При этом сторонники сквера пообещали снова вернуться вечером. В это же время здесь собираются устроить молебен те, кто выступает за храм.