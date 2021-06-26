Эвакогоспитали Нижнего Тагила

Принято считать, что в годы Великой Отечественной войны наш город ковал оружие будущих побед и его заслуга заключается именно в этом. Действительно, предприятия Нижнего Тагила производили снаряды и мины, артиллерийские передки, бронекабины для штурмовиков Ил-2, танки. Женщины-пенсионерки объединялись в артели швей-надомниц и шили нижнее бельё и рукавицы для бойцов Красной армии. Но кроме всего этого, город ещё и лечил раненых солдат, размещая их в самых лучших зданиях, посылая в помощь медперсоналу эвакогоспиталей лучших врачей и медсестёр. Всего за время войны в нашем городе работало 14 госпиталей, в которых за период с 1940 по 1946 год было вылечено более 75 000 раненых, из которых почти 70% были возвращены в строй.

Самым первым в Нижнем Тагиле стал функционировать госпиталь № 1640, организованный на базе санатория «Руш», где удалось разместить 600 коек. Уже в январе 1940-го он стал принимать раненых с фронтов советско-финского вооружённого конфликта. К госпиталю была проложена железнодорожная ветка, создано подсобное хозяйство. Всё это пригодилось уже в августе 1941 года, когда сюда прибыл первый санитарный поезд с 500 ранеными. Госпиталь № 1640 имел три отделения: общее, хирургическое и отделение для больных туберкулёзом, которые поступали из Ленинграда.



Санаторий «Руш» (фото 1940-х гг., из архива С. Пудовкина)

(http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/0fa/Hospital_02.jpg)



20 июля 1941 года на станцию «Старатель» прибыл первый санитарный поезд с бойцами РККА, которые вступили в бой с гитлеровцами в самые первые дни и недели Великой Отечественной войны. Те, кто встречал поезд, были в шоке, увидев разбитые, обгоревшие вагоны с ранеными, уставший медперсонал, еле державшийся на ногах. Оказалось, что поезд буквально прорывался через линию фронта, был неоднократно обстрелян немецкими лётчиками, попадал под артобстрел.

Этим составом в Нижний Тагил было доставлено свыше 800 раненых. Около 600 из них было размещено в корпусах санатория «Руш», где развернулся эвакогоспиталь № 1714, возглавляемый военврачом II ранга Валерианом Васильевичем Горбуновым. Наладив работу госпиталя, в конце 1942 года он ушёл на фронт в числе сотен тагильских добровольцев.

После войны Валериан Васильевич вернулся в Нижний Тагил, до самой пенсии работал в разных больницах города, пользовался глубоким уважением коллег. К сожалению, в наши дни капитан медслужбы В. В. Горбунов почти позабыт, а его могила на Рогожинском кладбище заброшена...



Штатный персонал эвакогоспиталя № 1714 (фото 1941 г., из архива НТМЗ-ГУ)

(http://www.tagillib.ru/upload/medialibrary/18f/Hospital_01.jpg)



Одной из тех, кто без устали помогал Горбунову обустраивать работу эвакогоспиталя на «Руше», была 29-летняя врач-хирург, ординатор хирургического отделения эвакогоспиталя № 2553 Марта Николаевна Зеленская. Прибывший в Нижний Тагил санитарный поезд включал в себя сразу два эвакогоспиталя: № 1714 и 2553. Раненых эвакогоспиталя № 2553 отмыли, сменили повязки и гипс и увезли на Красный Камень, где разместили в здании больницы — подготовить здания для их размещения ещё не успели. Через неделю часть раненых, которым требовалась срочная операция, перевезли в здание школы № 33 на Вые, а остальных повезли на Вагонку, где под эвакогоспиталь № 2553 была выделена школа № 9.

Мемориальные доски, установленные на зданиях школ № 33 и 9 (фото из личных архивов авторов, 2016 г.) Мемориальные доски, установленные на зданиях школ № 33 и 9 (фото из личных архивов авторов, 2016 г.)

Эвакогоспиталь № 2553, размещённый в школе № 33, имел профиль ампутационного, и Марта Зеленская осталась на Вые — там, где было труднее. Талантливый хирург, целеустремлённая и сильная женщина, Марта Николаевна быстро продвигалась по служебной лестнице: заведующая хирургическим отделением, начальник медицинской части, начальник госпиталя. В 1943-м она стала инициатором создания новой больницы для рабочих Ново-Тагильского металлургического завода. И когда больница была открыта в здании школы № 18 на улице Газетной, директор НТМЗ настоял на назначении Зеленской главным врачом нового медучреждения. После войны Марта Николаевна станет инициатором строительства больничного городка НТМЗ на Тагилстрое (ныне — ЦГБ № 4) и его главным врачом.



Марта Николаевна Зеленская

(http://historyntagil.ru/history/images/120.jpg)



Травматологический эвакогоспиталь № 2553, разместившийся на Вагонке, был рассчитан на 400 коек. Часть персонала госпиталя погибла во время движения поезда по прифронтовой полосе, и Горздравотдел Нижнего Тагила был вынужден направить в него свои кадры. Медперсонал был переведён из заводской больницы. Госпиталь проработал все пять военных лет, до сентября 1945 года. Первым главврачом госпиталя стала военврач III ранга, бывший политработник Вера Михайловна Апейкина.

Рядовой РККА Борис Александрович Петровский, находившийся на лечении в госпитале № 2553, вспоминал в середине 1970-х: «Весь медперсонал во главе с главным врачом Верой Михайловной относился к нам — раненым — буквально как к родным: выхаживали нас, даже самых тяжёлых, во всём старались поддержать... Как-то раз дежурный врач принесла в палату баночку яблочного повидла и рассказала, что его сварили ученицы школы из яблок, которые собрали в школьном саду. Мы не поверили: какие яблоки могут быть на Урале? Оказалось, что, действительно, в саду при школе росли десятка полтора яблок-ранеток. Позднее школьники не раз приходили к нам в палаты, рассказывали о том, как работают их родители, читали стихи, разыгрывали простенькие сценки. Всё это, безусловно, способствовало нашему выздоровлению».



Вера Михайловна Апейкина, первый главврач эвакогоспиталя № 2553, расположенного в школе № 9

(фото из архивов авторов)



Самым тяжёлым для эвакогоспиталей, размещённых в Нижнем Тагиле, стал период с 1942 года по май-июнь 1943-го. Не хватало бинтов, некоторых медикаментов, то и дело возникали трудности с продуктами. Тогда директор завода № 183 Юрий Евгеньевич Максарёв собрал начальников цехов, отделов, партактив и предложил организовать над госпиталем № 2553 шефство. Госпиталю были выделены продукты, организована двухразовая доставка хлеба, началось производство хвойного отвара, который заменял дефицитные витамины. А весной 1943 года ученики школы № 9 начали разрабатывать пришкольный участок: был вскопан каждый метр свободной земли, посажены лук, морковь, картофель, свёкла.

Раненые и санитарки эвакогоспиталя № 2553 (фото из личных архивов авторов) Медперсонал эвакогоспиталя № 2553 (фото из личных архивов авторов)

Всего за время войны персоналом госпиталя № 2553 было произведено более 2000 сложнейших операций, в госпитале пролечилось 6660 раненых. В строй было возвращено 44,5%, уволено по инвалидности более 40%.

В августе 1945 года госпиталь начали расформировывать: оставшихся раненых перевели в школу № 33, мебель — тумбочки, табуретки, кровати — складировали в сарай на школьном участке. Этот склад с госпитальной мебелью простоял за школой № 9 до 1972 года.

Память о подвиге медицинских работников эвакогоспиталя № 2553 бережно хранится учениками и учителями школы. В школьном музее работает постоянная экспозиция, рассказывающая об этом периоде в истории учебного заведения. А в советское время 9 мая и 22 июня пионеры стояли в почётном карауле у мемориальной доски, рассказывающей о госпитале.



Фото из личных архивов авторов



Всего в годы войны в Нижнем Тагиле работали 14 эвакогоспиталей.

Госпиталь № 1714 на 600 мест просуществовал с июля 1941 по декабрь 1945 года; госпитали № 3741 и 1150 размещались в стенах школы № 6; госпиталь № 1327, преобразованный в госпиталь № 5967, — в школе № 1; школа № 23 приняла эвакогоспиталь № 2550; госпиталь № 2553 размещался в школах № 33 и 9. Госпиталь № 3857 был в посёлке Уралец, госпиталь № 2429 — на так называемой 2-й площадке в Дзержинском районе.

В июле 1941-го в школе № 18 расположился эвакогоспиталь № 2551, рассчитанный на 400 коек и предназначавшийся для бойцов Красной армии с ранениями верхних и нижних конечностей. На первом этаже школы разместили санпропускник, прачечную, кабинет главврача, место для отдыха выздоравливающих с роялем и киноустановкой. Второй этаж был отдан под операционные, также здесь находились палаты для тяжелораненых и комсостава. На третьем этаже были палаты для легкораненых и выздоравливающих. Кабинеты физиолечения и лечебной физкультуры занимали почти весь четвёртый этаж.

В палатах эвакогоспиталя № 2551 (фото 1942 г.) (http://2a.гимназия18.рф/wp-content/gallery/40-e-goda-gospital/V-gospitalnoy-palate.jpg) В палатах эвакогоспиталя № 2551 (фото 1942 г.) (http://2a.гимназия18.рф/wp-content/gallery/40-e-goda-gospital/V-procedurnom-kabinete-gospitalya-N2551.jpg) Выздоравливающие раненые на прогулке (фото 1943 г.) (http://2a.гимназия18.рф/wp-content/gallery/40-e-goda-gospital/SHkola-N18-v-40-e-gody.jpg

Первым начальником госпиталя был военврач Андрей Меркурьевич Скалкин. Кроме выполнения непосредственных обязанностей, весь медперсонал обучался на курсах повышения квалификации.

Эвакогоспиталь № 2551 просуществовал до декабря 1943 года, на его базе была организована 4-я городская больница, которая продолжала находиться в стенах школы до 1949 года. Часть врачей и медсестёр госпиталя перешли на работу в горбольницу.

Некоторые эвакогоспитали после переформирования отправлялись на фронт.

Так произошло с эвакогоспиталем № 3741, который размещался в здании школы № 6. В феврале 1942 года он в полном составе отправился на фронт, в Смоленскую область. В октябре 1942 года и до июня 1946 года на его месте размещался головной госпиталь № 1150. Его начальником стала капитан медицинской службы Фрида Яковлевна Брудная.



Фрида Яковлевна Брудная

(https://1418museum.ru/upload/external_heroes_photo/static/upk/4/7/2_1749548_265431.jpg)



Госпиталь был сортировочный и специализировался на лечении ранений лёгких, головы, живота. Над ним взяли шефство железнодорожники, сформировавшие из своих работниц санитарные бригады, которые помогали разгружать эшелоны с ранеными на станции «Нижний Тагил», после чего солдат доставляли на подводах и санитарных трамваях в госпиталь.



Медперсонал и больные эвакогоспиталя № 1150 (фото из архива НТМЗ ГУ)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/8de/923_0_2/8de488e7bc2c87a3516029b90b4ba972.jpg)



В 1943 году медперсонал эвакогоспиталя № 1150 вместе с выздоравливающими бойцами провёл лыжные соревнования между ранеными и санитарками. Впоследствии такие соревнования стали регулярными.

В 1945 году почти все эвакогоспитали были расформированы. Дольше всех на территории города оставался эвакогоспиталь № 2550, в конце войны преобразованный в госпиталь инвалидов войны. Он закрылся 22 июня 1946 года. Часть персонала госпиталей осталась в Нижнем Тагиле, часть уехала в родные места. А письма со словами благодарности от раненых, лечившихся в нашем городе, ещё долго приходили на адреса тагильских школ...



Медперсонал эвакогоспиталя № 2551

(http://2a.гимназия18.рф/wp-content/gallery/40-e-goda-gospital/Medpersonal-gospitalya-N2551-massazhistka-Popova-vrach-Dobrolyubova-1943-god.jpg)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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