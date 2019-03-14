Депутатам городской думы представили нового директора «Тагил-ТВ»

Сегодня, 14 марта, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Нижнетагильской гордумы начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова представила депутатам нового директора телекомпании «Тагил-ТВ» Людмилу Варакину.

«На 2019 год выделена субсидия на выполнение муниципального задания 9,36 млн рублей. Сумма средств, приносящих доходы от деятельности, по плану составляет 6,6 млн рублей. При этом предприятие имеет кредиторскую задолженность 2,2 млн рублей. Из них по итогам проверки Счётной палаты в бюджет города компания должна вернуть 1,2 млн рублей. Также существует задолженность перед поставщиками контента с 2013 года. К сожалению, прежним руководством компании не были предприняты активные действия по погашению долгов. Поэтому одна из задач нового руководителя — это увеличение дохода и контроль перехода на цифровое вещание», — сказала Жернакова.

Начальник пресс-службы заверила депутатов, что предыдущие проекты, которые созданы в рамках муниципального задания, будут сохранены.

«У меня сегодня официально третий рабочий день. Пока я занимаюсь внутренним аудитом, — заявила Людмила Варакина. — У нас есть несколько вакантных мест, которые в ближайшее время мы обязательно заполним. В первую очередь сказывается отсутствие главного редактора. Сейчас мы ведём переговоры, рассматриваем кандидатуры из Екатеринбурга с опытом работы в департаменте информационной политики. Изменения в контенте будут, но пока об этом говорить рано. Постараемся в короткие сроки решить все поставленные передо мной главой города задачи и учесть все пожелания депутатского корпуса. Я уверена, что смогу сделать для тагильчан информационную картину дня несколько иной. Необходимо показывать не только проблемы, но и их решение. Нужно больше позитивной информации. На это есть запрос со стороны тагильчан, потому что грязь и плохое люди видят каждый день. Если читать телеграм-каналы Нижнего Тагила, то такое ощущение, что наш город — что-то страшное, что сюда ехать нельзя, что каждый день происходят катастрофы, ужасы, власть не контролирует ситуацию. Я считаю, что это абсолютная неправда. Всё контролируется, всё работает, все службы качественно выполняют свою работу, поэтому нам есть что показать и рассказать».

Председатель комиссии Вадим Раудштейн заметил, что не стоит обращать внимания на то, что пишут в анонимных телеграм-каналах.

«У них там подписчиков всего несколько десятков, поэтому их читает очень ограниченный круг лиц. То есть люди за пределами этого здания не знают о них и на ситуацию в целом они не влияют, а вот “Тагил-ТВ” на неё может повлиять», — уверен депутат.

Напомним, 47-летнюю Людмилу Варакину представили коллективу «Тагил-ТВ» 11 марта. Людмила Варакина родилась в Нижнем Тагиле в 1971 году, окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького (ныне — УрФУ).

В конце 2018 года стали известны результаты проверки «Тагил-ТВ» Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В частности, Счётная палата установила, что «Тагил-ТВ» направлял средства субсидии, которая выделялась на выполнение муниципального задания, на иные цели, не предусмотренные соглашением. Работники муниципального телевидения получали «надбавки за сложность, напряжённость и специальный режим работы, не предусмотренные премиальным положением». Платунов потребовал от руководства учреждения вернуть в бюджет города 1,15 млн рублей.

В феврале «Тагил-ТВ» покинул главный редактор Виктор Зайцев, пришедший на телеканал вместе с Владимиром Путинцевым после увольнения с должности директора Александра Соловьёва. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом.