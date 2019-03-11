Пинаев представил коллективу «Тагил-ТВ» нового директора

Новым директором муниципального телеканала «Тагил-ТВ» стала 47-летняя Людмила Варакина. Сегодня утром её представил коллективу глава города Владислав Пинаев.

«Ребята восприняли спокойно, никаких бунтов не устраивали. Пинаев представлял лично, всем руки пожал. Людмила Владимировна создаёт впечатление сильной и независимой женщины, сказала, что телевидение — это круто, что городское радио — это круто и что она надеется, что все вместе мы будем делать ещё более крутые вещи», — рассказал один из сотрудников телеканала.

О том, что директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев покинет свой пост, стало известно в конце прошлой недели. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила ротацию кадров подтвердили, отметив, что Путинцев уволен по соглашению сторон.

Сотрудники телекомпании не исключают, что Путинцев может остаться на «Тагил-ТВ» в другом качестве.

«Пинаев заверил нас, что Путинцев никуда не денется. Сейчас он якобы уходит в отпуск, а потом вернётся в нашу команду. В каком уже качестве, пока нам самим не говорят», — отметил собеседник на «Тагил-ТВ».

По словам источника агентства «Между строк» в мэрии, Путинцеву было предложено вакантное место главного редактора, но он отказался.

Людмила Варакина родилась в Нижнем Тагиле в 1971 году, окончила Уральский государственный университет им. А. М. Горького (ныне — УрФУ). В конце 90-х вела на муниципальном ТВ-4 (сейчас — «Тагил-ТВ») программы «Поздравляю» и «Новости». В 2001 году получила судимость за ДТП с пострадавшим, но позже была амнистирована. С 2010 года работала в Союзе малого и среднего бизнеса Свердловской области. Сначала она была руководителем общественной приёмной, позже её избрали в правление организации. Варакина была исполнительным директором Союза, на этом посту она продержалась чуть более двух лет, до середины мая 2015 года. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Свердловской области. В последнее время вела передачу «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».

Напомним, в конце 2018 года стали известны результаты проверки «Тагил-ТВ» Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В частности, Счётная палата установила, что «Тагил-ТВ» направлял средства субсидии, которая выделялась на выполнение муниципального задания, на иные цели, не предусмотренные соглашением. Работники муниципального телевидения получали «надбавки за сложность, напряжённость и специальный режим работы, не предусмотренные премиальным положением». Платунов потребовал от руководства учреждения вернуть в бюджет города 1,15 млн рублей.

В феврале «Тагил-ТВ» покинул главный редактор Виктор Зайцев, пришедший на телеканал вместе с Владимиром Путинцевым после увольнения с должности директора Александра Соловьёва. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом.

Владимир Путинцев также известен скандальной семейной историей: летом 2018 года на него поступило заявление в полицию из-за нападения на мужа бывшей супруги, с которой они уже более двух лет не могут поделить квартиру.