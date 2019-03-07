Источник: «Тагил-ТВ» возглавит сотрудник федерального СМИ из Екатеринбурга

Директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев в ближайшее время покинет свой пост, сообщил АН «Между строк» источник в администрации Нижнего Тагила. Такая же информация появилась сегодня в анонимном телеграм-канале «Пьяная Армата»:

«Владимир Путинцев подарил цветочки девочкам с "Тагил-ТВ" в последний раз. Должность руководителя муниципального телеканала становится вакантной».

По информации источника в мэрии, уже на следующей неделе коллективу муниципального телеканала представят нового руководителя, это будет сотрудник федерального СМИ из Екатеринбурга. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила ротацию кадров подтвердили, но срок и причину увольнения Владимира Путинцева не называют.

«Сейчас Путинцев торгуется, чтобы отхватить от нищего телеканала кусок побольше, — рассказывает источник, близкий к телеканалу. — Документы он ещё не подписал, но все знают, что его дни в должности директора сочтены. Формальной причиной увольнения, скорее всего, сделают проверку Счётной палаты. Но все понимают, что Владимир — человек Ленды, которого Пинаев последовательно лишает влияния и всех дополнительных источников дохода».

Напомним, в конце 2018 года стали известны результаты проверки телеканала Счётной палатой. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В частности, Счётная палата установила, что «Тагил-ТВ» направлял средства субсидии, которая выделялась на выполнение муниципального задания, на иные цели, не предусмотренные соглашением. Работники муниципального телевидения получали «надбавки за сложность, напряжённость и специальный режим работы, не предусмотренные премиальным положением». Платунов потребовал от руководства учреждения вернуть в бюджет города 1,15 млн рублей.

В феврале «Тагил-ТВ» покинул главный редактор Виктор Зайцев, пришедший на телеканал вместе с Владимиром Путинцевым после увольнения с должности директора Александра Соловьёва. Одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом.

Владимир Путинцев также известен скандальной семейной историей: летом 2018 года на него поступило заявление в полицию из-за нападения на мужа своей бывшей супруги, с которой они уже более двух лет не могут поделить квартиру.