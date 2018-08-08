Директор «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев устроил драку из-за квартиры, которую уже два года не может поделить с экс-супругой

29 июля в полицию Нижнего Тагила поступило заявление на директора МАУ «Тагил-ТВ» Владимира Путинцева. Как рассказал источник АН «Между строк» в правоохранительных органах, медиаменеджер напал на мужа своей экс-супруги Екатерины в ходе бытовой ссоры. У мужчины диагностировано сотрясение мозга, сейчас он находится на больничном.

Бывшая жена Путинцева Екатерина Симанова подтвердила АН «Между строк» конфликт с экс-супругом. По словам женщины, он продолжается уже несколько лет из-за совместного имущества, которое они не разделили при разводе.

«Последние два года он всю свою энергию и силы тратит на то, чтобы отобрать у меня и двух его дочерей двухкомнатную квартиру на улице Тагилстроевской. Когда мы развелись, имущество по суду не поделили, решили, что нам останется квартира, а ему дом в Шиловке и доплата в 200 тысяч рублей. Я деньги сразу не нашла, и Владимир начал вселяться в квартиру по суду, у него там доля. Договориться мы не могли, да он уже и не хотел. Говорил, что его единственной задачей является выселить нас. Я понимаю, что он может ко мне плохо относиться, но ведь у нас совместные дети — 11 и 7 лет. Они же это всё видят. Кроме того, у нас с мужем есть ещё годовалый ребёнок», — рассказала Екатерина Симанова.

В феврале 2018 года Владимир Путинцев выиграл суд о вселении в квартиру, в которой ему принадлежит 7/24 долей, Екатерине — 1/3, а остальные доли их несовершеннолетним дочерям. Согласно определению апелляционной инстанции, Екатерина Симанова настаивала на невозможности совместного проживания с Путинцевым. На суде ему предлагали оговорённую ранее компенсацию, но Владимир Путинцев уже отказался, а суд оставил в силе решение Тагилстроевского суда о вселении директора «Тагил-ТВ» в квартиру.

«В марте в связи болезнью младшего сына мы подали в суд ходатайство об отсрочке вселения Владимира. Судебные приставы приостановили исполнение до решения суда. Всё это время он вытаскивал из нашего почтового ящика повестки, чтобы мы не знали о заседаниях, и в итоге суд мы проиграли. У нас ещё было время на обжалование этого решения, но в конце июля он начал вламываться к нам в квартиру. 26-го числа пришёл с полицией, которая просто взяла со всех объяснения, 28-го мы ему не открыли. А 29 июля мы приехали с дачи, пошли мыться с младшим ребёнком и мужем к его маме, которая живёт в нашем же подъезде, оставив дома дочерей. Через некоторое время звонит дочь, говорит, что папа зашёл в квартиру. Он потом говорил, что дверь открыта была, но это неправда. Скорее всего, всё это время у него были ключи, возможно, сделал копию, пока дочери у него были», — говорит Екатерина.

Первой в квартиру спустилась женщина и увидела Владимира Путинцева с его родной сестрой и её мужем — оперуполномоченным полиции.

«Разумеется, у нас началась перепалка, на каком основании он и вообще посторонние люди проникли в квартиру. Когда спустился Евгений, меня уже окружили со всех сторон. Он попытался меня защитить, оттащил Владимира, но тот набросился на него с кулаками», — вспоминает женщина.

После нескольких ударов в голову от директора «Тагил-ТВ» Евгений сразу поехал с женой в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга, а затем в отделение полиции. Вернувшись в квартиру, они забрали детей и вернулись на дачу, оставив в квартире Путинцева.

«Знаете, я всегда думала, что он любит дочерей. Но когда они в слезах от увиденного и услышанного стояли с пакетами на пороге своего дома, из которого их, по сути, выгоняет собственный отец…» — говорит Екатерина.

Как позже пояснили Симановым в службе судебных приставов, Владимир Путинцев проник в квартиру незаконно. Несмотря на то что он владеет в ней долей, после начала судебного процесса о вселении директор «Тагил-ТВ» должен был зайти туда только вместе с приставами. Кроме того, решение о вселении приостановлено до вступления в силу решения по их ходатайству об отсрочке, которое они только обжаловали.

Директор МАУ «Тагил-ТВ» заявил АН «Между строк», что не знал о написанном на него заявлении в полицию, а в момент конфликта «сотрясение мозга ничего не предвещало».

«Мне бы не хотелось комментировать это. У нас действительно есть совместно нажитое имущество, которое у нас в долях и которое пока не распродано. Гораздо проще сесть за стол переговоров и решить этот вопрос, за что я всегда выступал и против чего всегда была вторая сторона. Я с уважением отношусь к своей жене, поэтому не хотел бы рассказывать другие подробности, которые не красят ни её, ни меня», — прокомментировал АН «Между строк» Владимир Путинцев.

Екатерина Симанова говорит, что у неё целая стопка переписки с Путинцевым, из которой понятно, что к конструктивным переговорам он не готов.

«Он всегда предлагал два варианта: или я должна купить его долю за бешеные деньги, или продать ему свою за бесценок. В любом случае я бы с детьми осталась на улице, так что переговоры на его условиях просто невозможны», — объясняет Екатерина.

В понедельник, 30 июля, супруги вернулись с дачи, сменили личинку замка и снова уехали, чтобы дети не видели новых скандалов. А приехав в среду, увидели, что замок уже поменял Владимир Путинцев.

«Я не знаю, что делать. Детям скоро в школу. В июле я впервые не получила от “Тагил-ТВ” алименты, хотя там говорят, что деньги ушли, но документы предоставлять отказываются, этим уже занялась прокуратура. Фактически меня с тремя детьми выгнали на улицу. После того как он возглавил телеканал, он стал мне угрожать, что лишит меня через свои связи работы в муниципальном учреждении. Я до вашего звонка вообще не хотела выносить всю эту историю, хотя уже были мысли записаться на приём к главе города. Владимир возглавляет муниципальный телеканал, муж его сестры — полицейский, который вмешивается в нашу историю, а у меня никакой защиты нет. Понятно, что он провоцирует, в том числе Евгения, который каким-то чудом сдержался и не ответил ему тогда. Владимиром движет не только желание мне навредить, но и жадность. Он, видимо, хочет всё поделить так, чтобы оставить дочерей жить в однокомнатной квартире с нами и младшим братом», — сказала АН «Между строк» Екатерина Симанова.

5 августа Симановы вновь вскрыли квартиру в присутствии полиции, чтобы забрать личные вещи, и опять поменяли замок. Жить в ближайшее время они планируют на съёмной квартире. На данный момент, по словам Екатерины, они нашли юриста, который спустя два года после развода начнёт процесс раздела совместно нажитого имущества.