Директора «Тагил-ТВ» Александра Соловьёва уволили

Бывший «серый кардинал» мэрии освобождён от должности 29 декабря «в связи с принятием собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора», говорится на официальном сайте города.

«Соловьёв написал заявление ещё после выборов депутатов Нижнетагильской гордумы. Тогда ему [мэр Сергей] Носов объявил выговор по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального телеканала за 2016 год и первое полугодие текущего года. Был скандал. Сейчас это заявление, видимо, наконец, решили принять к рассмотрению. С завтрашнего дня в должность директора муниципального телевидения вступит Владимир Путинцев. Ранее он работал художественным руководителем ДК “Юбилейный”, в пресс-службе ЕВРАЗа и на “Экорадио”. 9 января Путинцева представят всем сотрудникам “Тагил-ТВ”. Редактором, говорят, станет бывший редактор "Раннего фрэша" Виктор Зайцев», — рассказал АН «Между строк» сотрудник «Тагил-ТВ».

Напомним, одной из претензий к Соловьёву являлась «финансовая дыра в 2 миллиона рублей», появившаяся в связи с неграмотным финансовым менеджментом при производстве утреннего шоу «Ранний фреш», которое несколько месяцев на МАУ выпускала бывшая команда «Реального Тагила». Ранее собеседники АН «Между строк» в мэрии заявляли, что в отношении Александра Соловьёва готовится приказ об увольнении, а его место должен занять известный в городе медиаменеджер, экс-депутат гордумы Андрей Муринович. Последний говорил агентству, что предложения возглавить муниципальный телеканал поступают ему от чиновников с марта 2017 года, но конкретики в этих предложениях нет.

Александр Соловьёв хорошо известен на медиарынке города ещё со времён мэра Николая Диденко (возглавлял Нижний Тагил с 1995 по 2008 год). Он руководил управлением информации администрации города и считался идеологом информполитики мэрии. В 2004 году Александра Соловьёва подозревали в причастности к атаке на телеканал «Телекон». Тогда телевизионщиков вынудили покинуть здание в центре города, не продлив аренду, а затем перерубили кабель, вследствие чего было возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2015 года Соловьёв вернулся в администрацию города после семилетнего отсутствия, получив должность замдиректора муниципального бюджетного учреждения «Агентство рекламно-информационного сотрудничества» (МБУ «АРИС»), а уже через месяц стал директором муниципальной телекомпании «Тагил-ТВ». Последние два года Соловьёв становился «самым богатым» сотрудником на Пархоменко, 1а, декларируя годовой доход около 30 млн рублей. Большую часть этих сумм он зарабатывает в бизнесе как владелец «Агентства рекламных технологий» (ООО «АРТ»), крупнейшего медиаселлера Нижнего Тагила.