Делегация международных наблюдателей и экспертов из 6 стран проверила ход выборов в Нижнем Тагиле 

Сегодня в Нижний Тагил прибыла делегация международных наблюдателей и экспертов из 6 стран: Республики Бенин, Исландии, Испании, Непала, Республики Конго и Республики Беларусь. После посещения избирательного участка в Православной гимназии гости приехали на участки № 2257 и 2258 в Городском дворце детского и юношеского творчества.

Во время посещения города иностранные представители высоко оценили работу избирательных комиссий.

«Удивлён, насколько всё хорошо организовано. Положительно хочу отозваться о логистике. Всё в пешей доступности. Вижу, что люди активно голосуют, значит, всё нормально», — отмечает наблюдатель из Испании Педро Моуриньо.

На вопрос журналиста Агентства новостей «Между строк», как, по мнению международных наблюдателей, проходят выборы в Нижнем Тагиле и в России в целом, журналистка из Исландии Эрна Олдудоттир ответила, что всё проходит открыто и честно.

«Да, всё честно и открыто. Есть даже некоторые вещи, которые мы бы хотели перенять в избирательную систему нашей страны», — говорит Эрна Олдудоттир.

Помимо избирательных участков в ГДТЮ и Православной гимназии, иностранные эксперты посетили УИКи в Екатеринбурге, а дальше отправятся с наблюдательной миссией в Первоуральск.

«Мы посетили несколько избирательных участков, и я могу отметить, что выборы проходят мирно, в дружеской обстановке. Интересно и красиво», — рассказал представитель Непала Гуна Ачарья.

Делегат и почётный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге Патрик Мандзела также ответил, что всё проходит открыто и честно.

На встрече с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым в конференц-зале представители делегации отметили, что заметно, как промышленный город развивается и в культурном направлении. В свою очередь Владислав Пинаев рассказал про реализацию федеральных проектов и отметил, что Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является главным индустриальным наследием города. И уже в следующем году будет производиться капитальный ремонт плотины на улице Челюскинцев.