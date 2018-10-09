CIT и Bellingcat рассказали о втором «отравителе» Скрипалей. Он получил Звезду Героя, квартиру в Москве и купил машину Анатолия Чепиги

Исследовательская группа Bellingcat, издание The Insider и Conflict Intelligence Team (CIT) сегодня, 9 октября, рассказали детали из биографии второго подозреваемого в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ранее они выяснили, что документы на имя обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова использовал военный врач и сотрудник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.

Мишкин родился в 1979 году в посёлке Лойга в Архангельской области. В 2003 году окончил военную академию, специализировался на психологии подводников. ГРУ, считают авторы расследований, завербовало Мишкина ещё до поступления в военную академию. В 2010 году он переехал в Москву, где получил документы на имя Александра Петрова. Как и первый подозреваемый в покушении на Скрипалей Анатолий Чепига (Руслан Боширов), он носит звание Героя России, пишет «Медуза».

Bellingcat и издание The Insider вышли на Мишкина через его фальшивый паспорт на имя Александра Петрова. Документ был связан с телефонным номером, который, в свою очередь, был зарегистрирован в доме, расположенном напротив общежития, предположительно, военной медицинской академии в Санкт-Петербурге. Двое из выпускников, а также жители Лойги узнали на фотографии Александра Петрова Александра Мишкина. При этом одна из сельчанок даже рассказала, что у бабушки сотрудника ГРУ есть «снимок, на котором президент Путин жмёт руку Мишкину и вручает ему звезду Героя России». Почётное звание врач, по версии жительницы, получил «либо за Крым, либо за Януковича». В расследовании отмечается, что с 2011 по 2018 год Мишкин часто путешествовал под именем Петрова. Bellingcat установила, что он несколько раз ездил на Украину и в Приднестровье. В декабре 2013 года он приезжал в Киев. Журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой Мишкина, так как она за три дня до этого уехала из Лойги.

О том, что Петров — это Мишкин, заявила и другая расследовательская группа, Conflict Intelligence Team. Она отметила, что её специалисты пришли к данному выводу самостоятельно. CIT рассказала, что ей удалось установить настоящее имя Петрова благодаря тому, что он в мае 2018 года купил Mercedes у Анатолия Чепиги. По данным исследователей, Чепига сохранил за собой автомобильный номер и использовал его на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse, однако штрафы за нарушения, которые были совершены на этой машине, оплачивал Александр Мишкин. В одной из баз данных страховых компаний CIT обнаружила снимок водительского удостоверения Мишкина — на нём запечатлён человек, внешне похожий на Александра Петрова.

With the new photo of Skripal poisoner Anatoliy Chepiga that just came online, we now have a pretty good timeline of him from his fresh-faced days in Siberia to the current day. pic.twitter.com/jgxjeBto6n — Aric Toler (@AricToler) 6 октября 2018 г.

Ранее расследовательские группы установили личность Руслана Боширова. Его документами пользовался во время поездки в Великобританию полковник ГРУ Анатолий Чепига. Он учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) и служил в Чечне.

И CIT, и Bellingcat, и The Insider удалось установить адреса Мишкина и Чепиги. Оба они проживают на юго-западе Москвы: один на улице Гримау, второй — на Перекопской. Стометровые квартиры с рыночной стоимостью за 24 и 30 миллионов рублей Мишкин и Чепига получили от государства осенью 2014 года. Жилплощади, возможно, достались им как материальное поощрение вместе со званиями Героев России. Ранее Мишкин и Чепига были зарегистрированы на Хорошевском шоссе по адресу штаб-квартиры ГРУ (речь идёт о конспиративном адресе).

Напомним, в начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжёлом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Позже Лондон назвал исполнителями покушения российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению британских спецслужб, являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые заявили, что не имеют отношения к спецслужбам и покушению на Скрипалей. При этом ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Петрова и Боширова, со ссылкой на источник писал «Росбалт».