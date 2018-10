CIT и Bellingcat рассказали о втором «отравителе» Скрипалей. Он получил Звезду Героя, квартиру в Москве и купил машину Анатолия Чепиги

Исследовательская группа Bellingcat, издание The Insider и Conflict Intelligence Team (CIT) сегодня, 9 октября, рассказали детали из биографии второго подозреваемого в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Ранее они выяснили, что документы на имя обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова использовал военный врач и сотрудник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.

Мишкин родился в 1979 году в посёлке Лойга в Архангельской области. В 2003 году окончил военную академию, специализировался на психологии подводников. ГРУ, считают авторы расследований, завербовало Мишкина ещё до поступления в военную академию. В 2010 году он переехал в Москву, где получил документы на имя Александра Петрова. Как и первый подозреваемый в покушении на Скрипалей Анатолий Чепига (Руслан Боширов), он носит звание Героя России, пишет «Медуза».

Bellingcat и издание The Insider вышли на Мишкина через его фальшивый паспорт на имя Александра Петрова. Документ был связан с телефонным номером, который, в свою очередь, был зарегистрирован в доме, расположенном напротив общежития, предположительно, военной медицинской академии в Санкт-Петербурге. Двое из выпускников, а также жители Лойги узнали на фотографии Александра Петрова Александра Мишкина. При этом одна из сельчанок даже рассказала, что у бабушки сотрудника ГРУ есть «снимок, на котором президент Путин жмёт руку Мишкину и вручает ему звезду Героя России». Почётное звание врач, по версии жительницы, получил «либо за Крым, либо за Януковича». В расследовании отмечается, что с 2011 по 2018 год Мишкин часто путешествовал под именем Петрова. Bellingcat установила, что он несколько раз ездил на Украину и в Приднестровье. В декабре 2013 года он приезжал в Киев. Журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой Мишкина, так как она за три дня до этого уехала из Лойги.

О том, что Петров — это Мишкин, заявила и другая расследовательская группа, Conflict Intelligence Team. Она отметила, что её специалисты пришли к данному выводу самостоятельно. CIT рассказала, что ей удалось установить настоящее имя Петрова благодаря тому, что он в мае 2018 года купил Mercedes у Анатолия Чепиги. По данным исследователей, Чепига сохранил за собой автомобильный номер и использовал его на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse, однако штрафы за нарушения, которые были совершены на этой машине, оплачивал Александр Мишкин. В одной из баз данных страховых компаний CIT обнаружила снимок водительского удостоверения Мишкина — на нём запечатлён человек, внешне похожий на Александра Петрова.

With the new photo of Skripal poisoner Anatoliy Chepiga that just came online, we now have a pretty good timeline of him from his fresh-faced days in Siberia to the current day. pic.twitter.com/jgxjeBto6n

— Aric Toler (@AricToler) 6 октября 2018 г.