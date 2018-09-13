Подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью главреду RT Маргарите Симоньян (ВИДЕО)

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания назвала подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, выступили в эфире телеканала Russia Today.

В разговоре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян Петров и Боширов подтвердили, что это их портреты распространила британская полиция.

«Наши друзья давно звали нас посетить этот прекрасный город. Солсбери — это туристический город. Там есть знаменитый на всю Европу собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым, знаменит своими часами. Первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — сказал Боширов.

По словам собеседников канала, в Солсбери они были час «из-за транспортного коллапса и плохой погоды».

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.

По данным британской полиции, Петров и Боширов перевозили нерво-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, в ёмкости, имитирующей флакон духов Nina Ricci.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — ответил на вопрос о том, были ли у них такие духи, Александр Петров.

Петров и Боширов также утверждают, что не работают в ГРУ. Они назвали себя «предпринимателями средней руки», работающими в фитнес-индустрии.

12 сентября Владимир Путин, отвечая на вопрос во время экономического форума, попросил Боширова и Петрова объявиться на публике: «Пускай они куда-нибудь придут — вот в средства массовой информации». Практически сразу Симоньян написала: «Уже ищем, Владимир Владимирович». Утром 13 сентября Симоньян рассказала, что уже поговорила с Петровым и Бошировым накануне вечером в своём кабинете. По словам главреда RT, подозреваемые в отравлении Скрипалей сами позвонили ей на мобильный, который «реально знают все, даже курьеры». Они оба якобы отказались давать интервью кому-либо, кроме Симоньян, поскольку её «знают по эфирам, читают соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют».

Интервью записывалось накануне вечером, добавила она. Симоньян подчеркнула, что собеседники не отвечали на вопросы, которые помогли бы узнать об их окружении, месте жительства, близких и знакомых.