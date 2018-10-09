Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей

Обвиняемым в отравлении Скрипалей в Великобритании Александром Петровым оказался военный врач и сотрудник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин, заявляют в совместном расследовании издание The Insider и Bellingcat.

По данным изданий, Мишкин родился 13 июля 1979 года в посёлке Лойга Архангельской области, учился в одной из элитных военно-медицинских академий и прошёл подготовку для работы врачом для российских ВМС. Во время учёбы Мишкин был завербован ГРУ, в 2010 году он переехал в Москву, где получил документы на имя Александра Петрова.

В расследовании отмечается, что с 2011 по 2018 год Мишкин часто путешествовал под именем Петрова. Bellingcat установила, что он несколько раз ездил на Украину и в Приднестровье. В декабре 2013 года он приезжал в Киев.

Bellingcat отмечает, что неизвестно, в каком звании сейчас находится Мишкин. Журналисты предполагают, что во время операции по отравлению Скрипалей он был полковником или подполковником.

В конце сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Он учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) и служил в Чечне.

Напомним, Великобритания обвинила Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным британского правительства, Петров и Боширов работают на ГРУ. Сами они утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам и покушению на Скрипалей.

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Скрипалей, со ссылкой на источник пишет «Росбалт».

По информации собеседника издания, ведётся поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или иным лицам анкеты на получение заграничных паспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.