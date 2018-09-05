Британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян

Прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Reuters.

По мнению ведомства, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В прокуратуре заявили, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение двум подозреваемым в отравлении.

По данным корреспондента BBC News Дэниела Сэнфорда, обвиняемые были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей.

Петров и Бошаров прибыли в Великобританию 2 марта, а 4 марта — вскоре после того, как были отравлены Скрипали, — покинули страну. Они остановились в номере гостиницы City Stay Hotel в Лондоне, где были обнаружены следы отравляющего вещества «Новичок».

Правоохранительные органы Великобритании считают, что Александ Петров и Руслан Бошаров не настоящие имена обвиняемых в отравлении Скрипалей, цитирует брифинг Люк Хардинг из The Guardian. Однако российские паспорта, которые использовали эти люди, были подлинными.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом «Новичок», разработанным в России. Москва какую-либо связь с покушением на Скрипалей категорически отрицает.