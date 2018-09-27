СМИ узнали настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей

Издания Bellingcat и The Insider утверждают, что под именем Руслана Боширова, подозреваемого британскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига. Накануне, 26 сентября, СМИ опубликовали у себя третью часть расследования, где говорится о визуальном сходстве Боширова с выпускником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Героем России Чепигой.

Журналисты искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом. Одним из таких вузов является ДВОКУ. Зная примерный возраст «Боширова», организаторы расследования просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдалённо напоминающего «Боширова».

После этого эксперты предположили, что этим человеком мог быть Анатолий Владимирович Чепига, упомянутый среди выпускников ДВОКУ как Герой Российской Федерации, и провели поиск человека с такими фамилией, именем и отчеством в слитых в интернет базах данных.

По данным The Insider, Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка Амурской области. В 18 лет он поступил в ДВОКУ, которое окончил в 2001 году, после чего отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. В декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание Героя России.

В качестве доказательств того, что Боширов на самом деле полковник Чепига, приводится три фото. Два снимка — из паспортов Чепиги 2003 и 2009 годов, полученные из неких источников. Третий обнародовала британская полиция.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила через Facebook, что сообщения о том, что Руслан Боширов — это полковник ГРУ Анатолий Чепига, являются вбросом. По её мнению, в настоящее время продолжается кампании по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Т. Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери», — написала Захарова.

Напомним, Великобритания обвинила Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным британского правительства, Петров и Боширов работают на ГРУ. Сами они утверждают, что не имеют отношения к спецслужбам и покушению на Скрипалей.

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Скрипалей, со ссылкой на источник пишет «Росбалт».

По информации собеседника издания, ведётся поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или иным лицам анкеты на получение заграничных паспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.