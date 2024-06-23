Жильё вместо спортгородка. История проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Часть 3 

Большая территория проспекта Мира, от улицы Газетной до Учительской, в 1950-е годы не была затронута строительством, и лишь в начале 1960-х здесь начали возводиться каркасно-панельные пятиэтажки. Причина этого — планы исполкома по возведению спортгородка, который включал бы в себя легкоатлетический стадион, поле для игры в футбол и хоккей с мячом, хоккейный корт и гостиницу для спортсменов. Кроме того, здесь должны были появиться площадки для игры в волейбол и баскетбол, две городошные площадки и трасса для сдачи норм БГТО. Место это было выбрано неслучайно: ещё в далёком 1927 году здесь был построен стадион «Локомотив», который в народе называли «окружным стадионом» за то, что он был возведён на деньги Окружного совета физкультуры.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//43-V-1927-godu-postroen-stadion-Lokomotiv.-1948-goda-stadion-

pereimenovan-v-Stroitel.-1-janvarja-1991-byl-rekonstruirovan-i-pereimenovan-v-sportivnyj-kompleks-Junost.jpg)

Активизации развития физкультуры и спорта Нижний Тагил обязан Декрету о всеобщем военном обучении, принятому в марте 1918 года VII съездом РКП(б) и IV Чрезвычайным съездом Советов. Практически сразу после того, как город покинули колчаковцы и белочехи, Нижнетагильский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял постановление об образовании в Нижнем Тагиле Центрального спортивного клуба. Для нужд организации у купца Капустина было реквизировано здание кинотеатра «Одеон» на нынешней улице Первомайской. Поначалу в клубе ЦСК проходили занятия по физической подготовке с допризывниками, которые должны были в ближайшее время отправиться на срочную военную службу. Но уже через год или два на базе ЦСК стали создаваться спортивные кружки: баскетбольный, гимнастический, лыжный, тяжёлой и лёгкой атлетики. Занятия проводились после работы или в выходные дни. При этом руководители спортивных кружков за эти занятия зарплату не получали. В 1923-м при горисполкоме был образован Совет по физической культуре и спорту, который стал осуществлять общее руководство всеми городскими спортивными кружками и секциями. А в 1924 году спортивные кружки начали преобразовываться в спортивные общества или клубы. Так, при клубе ВРУ/ВЖР (Высокогорского рудоуправления) возник спортклуб «Высокогорец», а при заводе имени Куйбышева — спортивное общество «Металлист». Выйский спортивный кружок при ВМЗ (Высокогорском механическом заводе) стал спортобществом имени Коммунистического интернационала молодёжи, а спортивные кружки Нижнетагильского участка Пермской железной дороги объединились в спортивный клуб «Локомотив». Тогда же появились и первые детские спортивные кружки: при школе имени Крупской и в детском доме № 1. Уже к концу 1924 года в городе было зарегистрировано 244 взрослых физкультурника и более 300 школьников, регулярно занимающихся в спортивных кружках. В спортивных обществах и клубах работали кружки футбола, лыжного бега, лёгкой атлетики, плавания, баскетбола, конькобежного спорта, городков, секции бокса, греко-римской борьбы и тяжёлой атлетики.

В 1925 году физкультурники спортклуба «Локомотив» обратились в Нижнетагильский совет по физической культуре и спорту с предложением построить стадион для занятий как летними, так и зимними видами спорта. Деньги на строительство стадиона «в полном объёме и согласно утверждённой смете» были выделены Промышленным банком СССР. В 1926 году на пустыре между улицами 1-й Басанина (Октябрьской Революции) и МОПРа (проспект Мира) началось строительство стадиона, которому было присвоено имя «Локомотив» — по названию спортивного клуба. Стадион начал свою работу уже летом 1927-го, а окончательно все работы были завершены в 1928 году.

Участники 2-го окружного праздника физической культуры на стадионе «Локомотив»

(фото неизв. автора, 1927 г. / реставрация / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Стадион использовался не только для занятий спортсменов «Локомотива», но и для проведения общегородских соревнований, спортивных и военно-спортивных праздников. В 1928 году здесь проходил один из предварительных этапов 1-й Спартакиады народов СССР, по результатам которого тагильчане Анна Порошина, Вячеслав Авраамов, Павел и Николай Шамины заняли призовые места и отправились в Москву на финальные соревнования Спартакиады. А в 1929-м на стадионе состоялось первое международное спортивное мероприятие — футбольный матч между командами французского завода «Виллербанн» и сборной Нижнего Тагила. В этом матче тагильчане выиграли со счётом 6:2.

Французская футбольная команда в Нижнем Тагиле (фото А. Чернышева / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/303.jpg)

После введения в 1931 году комплекса ГТО СССР, а в 1934-м его ступеней БГТО, ГТО-1 и ГТО-2, которые были призваны стимулировать развитие физкультуры в стране, стадион «Локомотив» стал одним из тех мест в Нижнем Тагиле, где проводились мероприятия по сдаче норм ГТО. Когда объект был передан на баланс треста «Тагилстрой», начался новый этап его жизни. С 1948 года стадион, переименованный в «Строитель», стал базой для команды по хоккею с мячом «Металлург». Случилось это после того, как в 1947 году команда «Металлург» выиграла первенство Свердловской области по «русскому хоккею», как любили тогда называть хоккей с мячом. Чествовать победителей тогда пришли председатель Нижнетагильского горисполкома Иван Афанасьевич Непомнящий и секретарь городского комитета партии Георгий Алексеевич Козлов. После поздравлений и официальной части состоялась беседа, в ходе которой выяснилось, что любительская команда тагильчан, громившая в финале первенства области такие известные клубы, как ОДО-УрВО, свердловское «Динамо» и первоуральский «НТЗ» (с 1965 года «Уральский трубник»), даже не имеет постоянного места для тренировок. Тренироваться игроки ездили на стадион, построенный завкомом завода имени Куйбышева за зданием Госбанка, между улицами Карла Маркса, Ломоносова, Библиотечной и Красноармейской. А так как в команде было много игроков, живущих на Тагилстрое и Красном Камне, добираться каждый раз на другой конец города было очень неудобно. А главное, загруженность стадиона была очень высокой: сюда ходили и школьники, и конькобежцы, и дворовые команды по хоккею с шайбой. Лишний час уже не позанимаешься. К тому же в планах у «Металлурга» было и создание резерва — юношеской команды.

Городские легенды гласят, что «отцы города» пообещали игрокам: выиграйте следующее первенство области, докажите, что ваши успехи не случайность, а результат системных занятий, и будет вам стадион. Правда, это всего лишь легенды.

Любительский спорт в те годы был на подъёме, его развитию уделялось огромное внимание. Горисполком и городской спорткомитет изучили загруженность всех стадионов в Нижнем Тагиле и выяснили, что наилучшие условия для тренировок спортсменов «Металлурга» можно создать на стадионе «Строитель». В 1948 году команда перебралась на новое место. Правда, на «Строителе» ощущался дефицит подсобных помещений и раздевалок, но горисполком пообещал решить и этот вопрос (через пять лет команде передали большое здание котельной в квартале № 32). В 1948 году «Металлург» снова выиграл первенство области и выступал на республиканском первенстве, где завоевал второе место, проиграв в решающих матчах будущему чемпиону СССР — свердловской команде Дома офицеров. В 1949-м «Металлург» занял в первенстве области второе место. Зато следующие пять лет, с 1950 по 1954 год, команда неизменно занимала первое место в областном турнире по хоккею с мячом и ещё пять лет подряд становилась серебряным призёром. В 1950 и 1951 годах «Металлург» выигрывал Кубок ВЦСПС, а в 1953-м — серебряные медали первенства РСФСР. В составе команды в это время играли настоящие легенды «русского хоккея»: восьмикратный чемпион СССР, пятикратный чемпион мира, капитан сборной СССР Виктор Шеховцов, чемпион СССР и обладатель Кубка страны, четырёхкратный чемпион мира Юрий Варзин, трёхкратный чемпион мира Анатолий Фролов, обладатели золотых медалей первенства СССР Юрий Коротков и Леонид Старцев. А ещё «король русского бенди», обладатель звания «Лучший игрок в хоккей с мячом ХХ века», семикратный чемпион мира Николай Дураков.

Николай Александрович Дураков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.rusbandy.ru/pix/46456.jpeg)

После ухода из «Металлурга» ведущих игроков в команды высшей лиги хоккей с мячом в нашем городе замедлил своё развитие. Тагильские команды уже не занимали призовых мест в первенстве области. Последним успехом тагильчан в «русском хоккее» была бронза команды Высокогорского железного рудника в розыгрыше первенства 1961 года. После этого тагильчане целых 33 года не поднимались на пьедестал почёта. Сегодня о славных победах «Металлурга» напоминает только барельеф на стене правой арки главного входа на стадион.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

В левой арке входной группы стадиона можно увидеть другой барельеф, изображающий футболистов. Он тоже находится здесь неслучайно: на этом стадионе начиналась история самого знаменитого тагильского футбольного клуба «Уралец», который появился на базе футбольной команды НТМЗ «Металлург», которая, в свою очередь, появилась путём реорганизации команды «Металлург Востока», созданной в Нижнем Тагиле ещё до войны. Обе команды, «Металлург Востока» и «Металлург», в 1940-х — начале 1950-х годов прошлого века были хорошо известны и в области, и в стране. Они не раз становились призёрами первенства Свердловской области по футболу, а в 1950, 1951 и 1954 годах команда «Металлург Востока» завоёвывала Кубок области. В 1958 году «Металлург Востока» был переименован в «Металлург», а в 1962-м команда стала называться «Уралец». В 2006 году «Уралец» прекратил своё существование, и хотя через пять лет его возродили под названием «Уралец-НТ», говорить о новых высоких достижениях команды пока не было повода.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

В 1991 году стадион «Строитель», овеянный спортивной славой советской эпохи, переименовали вновь. Стадион прикрепили к детско-юношеской спортивной школе «Юность», сделав его базой для юных тагильских спортсменов.

Но вернёмся в 1950-е. Строительство спортивного городка планировали начать на втором этапе реализации генерального плана застройки Нижнего Тагила, в начале 1960-х годов. Однако вскоре от этого пришлось отказаться. В 1957-м в свет выходит постановление Совмина РСФСР № 1226 «О мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 931 “О развитии жилищного строительства”». Пункт 1 постановления гласил: «Обязать Госплан РСФСР, совнархозы, исполкомы местных советов депутатов трудящихся, министерства и ведомства РСФСР при определении объёмов жилищного строительства в государственных планах развития народного хозяйства исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10 лет недостатка в жилье для трудящихся». За невыполнение одного только этого пункта местным властям грозили неприятности, вплоть до снятия с работы. Крупные промышленные предприятия города — УВЗ, НТМК, ВРУ и ВМЗ — отказались участвовать в финансировании спортивного городка и занялись развитием своих спортивных объектов. К концу 1950-х стало ясно, что планы по созданию в центре города большого комплекса спортивных объектов не будут реализованы, и пустующую территорию отдали под строительство жилья. На реконструкцию стадиона «Строитель» средства всё же нашлись, что продлило ему жизнь на несколько десятилетий.





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

Фото из архивов автора и архива Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева.

По материалам архивов ЦДООСО, а также А. Стригалев и А. Целиков «Нижний Тагил. Жилищно-гражданское строительство», изд. «Москва», 1959 г.