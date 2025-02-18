А вы знали? Весной 1930 года со звонницы Выйско-Никольской церкви бесследно исчезли все колокола

Некоторые легенды, связанные с историей Нижнего Тагила, по сей день не дают покоя краеведам и охотникам за артефактами. Одна из таких легенд — тайна колоколов Выйско-Никольской церкви. 8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК приняли закон о религиозных объединениях, который положил начало кардинальному наступлению Советов на религию. Часть церквей была закрыта, а другая передана в аренду общинам верующих, чья численность превышала тысячу человек.

Тагильскую церковь Святых угодников Николая, Павла и Анатолия (Выйско-Никольскую) взяла в аренду зарегистрированная в 1921 году Выйско-Никольская община. Верующие исправно платили арендную плату, соблюдали все распоряжения новых властей и даже принимали участие в сборе средств голодающим Урала и в коммунистических субботниках.

Но в 1929 году власти усилили гонения на церковь. Сначала верующим сократили число крестных ходов под предлогом, что эти мероприятия мешают горожанам. Затем потребовали убрать кресты с церквей — агитация религии запрещена. Затем запретили колокольный звон, тоже причислив его к агитации. Весной 1930 года председатель Выйско-Никольской общины получил копию постановления горисполкома о том, что в течение трёх дней колокола должны быть сняты со звонницы храма и перевезены на шихтовый двор металлургического завода. В постановлении указывалось, что контроль за исполнением будет осуществлять 2-й секретарь горкома комсомола и заместитель начальника городского отдела НКВД.

Прибыв в назначенный день к церкви, представители власти не увидели на звоннице колоколов. Опрос церковного сторожа и жителей окрестных домов результата не дал. Опрос священника тоже не дал результатов: отец Сергий (Сергей Александрович Увицкий) был арестован ещё в феврале и о происшествии узнал только от следователя. Колокола бесследно исчезли. Были организованы поиски, к которым привлекли милицию, комсомольцев и солдат, но лишь две недели спустя один из милицейских осведомителей сообщил, что члены общины сняли колокола и тайком вывезли их в неизвестном направлении.

Поиски продолжались до мая. После чего начались расправы: церковный сторож был уволен без выходного пособия и на год лишён избирательных прав, отец Сергий был приговорён к пяти годам исправительных работ, а храм решили закрыть и передать в ведение городского отдела народного образования. Историю с колоколами забыли и вспомнили о ней только в конце 1980-х годов. С трудом краеведы нашли свидетеля тех далёких событий, который рассказал, что обоз с колоколами выехал из Тагила по так называемой Пристанной дороге. Однако какова была конечная точка этого маршрута, остаётся только догадываться.

Последние попытки найти колокола Выйско-Никольской церкви были предприняты в 2012 году. Но поиски результатов не дали.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»