В Нижнем Тагиле на Старом Демидовском заводе представили новый проект «Термичка» по изучению металлургии XVIII–XIX веков (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле, в минувшую субботу, 8 февраля, на территории Старого Демидовского завода состоялся пресс-показ нового научно-просветительского проекта «Термичка» (6+), направленного на изучение химических процессов в металлургии XVIII–XIX вв. Презентация была приурочена к празднованию Дня российской науки.

«Термичка» находится в помещении, которое предназначалось для выполнения операций по термической и химико-термической обработке деталей. Проект позволит представить посетителям различные аспекты химических опытов, а также ближе познакомиться с пространствами эко-индустриального технопарка.

«Главная задача, которая стоит перед нами, — показать уникальный ресурс, представляющий собой индустриальное наследие, рассказать промышленную историю нашей страны посредством объектов музея-заповедника. Сегодня мы представляем новый проект, который покажет, насколько эта территория востребована, актуальна и научна», — сказала директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

Устройство подобных лабораторий в металлургии началось благодаря Михаилу Васильевичу Ломоносову. Демидовы не замедлили воспользоваться его изобретением для усовершенствования производства на своих предприятиях. Именно поэтому его фигура является ключевой при знакомстве с проектом «Термичка».

Заместитель директора музея-заповедника по индустриальному наследию Маргарита Кузовкова продемонстрировала карту научных разработок на площадке эко-индустриального технопарка.

«С 1990-х годов мы стали в своих научных разработках использовать современный метод — реверс-инжиниринг. Это процесс изучения объектов, которые не сохранились или сохранились частично, и оставили особенный след на территории, с которым сегодня нельзя не считаться. Также это изучение документов и технологий с целью дальнейшего восстановления утраченных объектов. Восстановление может быть как в экспозиционном пространстве, так и с использованием реставрации. Этот долгий путь позволил нам воссоздать более 50 объектов, которые не сохранились, либо сохранились частично», — рассказала Маргарита Кузовкова.

Для журналистов сотрудники музея провели экскурсию с интерактивными элементами, в ходе которой были представлены три локации: пространство «Термичка», где продемонстрировали процесс нагрева заготовки в печи и закалки ледяной водой; заводская кузница, где представили работу мастера кузнечного дела; столярный участок, где работу заводской лаборатории показали посредством мастер-класса по химии металлов/неметаллов и их взаимодействию.

Помимо «Термички», на Старом Демидовском заводе в последние несколько лет для осмотра были открыты такие объекты, как пульт управления доменными процессами, участок воздуходувного хозяйства с демонстрацией воздуходувных аппаратов начала XX века, кузница, заводская столярка.

Напомним, в конце января на совещании в администрации города обсудили план мероприятий, посвящённых 300-летию Старого Демидовского завода. Проект «Термичка» будет включён в юбилейный экскурсионный маршрут.