В администрации Нижнего Тагила обсудили план мероприятий к 300-летию Старого Демидовского завода

В Нижнем Тагиле на совещании в администрации города обсудили план мероприятий, посвящённых 300-летию Старого Демидовского завода. Директор Нижнетагильского музея-заповедника Эльвира Меркушева представила обширную программу главе города Владиславу Пинаеву, отметив, что мероприятия проекта стартуют в январе и будут проходить на территории города и на музейных площадках до конца года.

«Программа рассчитана на самую разную аудиторию, будет интересна и представителям профессиональных сообществ, и не специалистам», — подчеркнула Эльвира Меркушева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тагильчан и гостей города приглашают посетить передвижные и стационарные выставки, научные конференции, новые экскурсионные маршруты, концерты, театральную лабораторию и публичные лекции. Одной из ключевых составляющих 300-летия станет фестиваль обратной инженерии, где посетителям наглядно продемонстрируют, как современные технологии и 3D-моделирование используют в сохранении истории и реконструкции артефактов.

Спикерами на мероприятиях выступят сотрудники музея-заповедника, учёные и ведущие эксперты не только из России, но и из-за рубежа. Узнать подробнее обо всех событиях юбилейного марафона можно будет на сайте проекта, который начнёт работу в марте. Также запланированы к изданию фотоальбом и сборники очерков.

Владислав Пинаев отметил, что по значимости эта дата сопоставима с 300-летием города и по масштабу не должна ему уступать.

«Демидовский завод — одна из визитных карточек города, уникальнейший объект культурного наследия, признанный Достоянием Среднего Урала. Его основание стало отправной точкой в истории Нижнего Тагила и Горнозаводской цивилизации», — отметил мэр.

В основу логотипа предстоящего юбилея заложили главные символы и слагаемые тагильского завода — схематическое изображение соболя, гора Высокая и вода, без которой не обходилось ни одно производство XVIII века. Предложенный сотрудниками музея вариант после доработки будет украшать информационные материалы, сувенирную продукцию о 300-летии завода и многочисленные мероприятия, посвященные этой дате.

Напомним, в начале октября 2023 года в редакцию АН «Между строк» обратился житель Нижнего Тагила и рассказал, что стал свидетелем производства земляных работ на территории старого Демидовского завода. На участке работали экскаваторы, которые выкапывали глубокие и широкие ямы и пропускали землю через специальный промышленный горный грохот с магнитным сепаратором, который отсеивает металл. У мужчины возникли предположения, что таким образом компания, которая занимается работами, планирует сдать металл, хранившийся здесь почти 300 лет.

19 октября 2023 года прокуратура Ленинского района и ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» по поручению Управления провели выездную проверку на территории старого Демидовского завода в Нижнем Тагиле.

В день проверки на территории завода-музея комиссия обнаружила, что на месте вырытого котлована находится ровная площадка. О проводимых земляных работах напоминали только следы техники. Сама спецтехника была перемещена на несколько десятков метров юго-западней — на соседний участок. В декабре директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиру Меркушеву признали виновной по административному делу о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия.