«Доработка рецепта может занять до трёх лет». Как тагильский предприниматель Артур Зудов прошёл путь от дистрибуции кондитерских изделий до собственного современного производства и сотрудничества с крупными торговыми сетями (ВИДЕО)

Нижнетагильская кондитерская компания «Зудов и К» — это пример успешного предприятия, использующего новый взгляд на традиционные рецепты. За несколько лет компания прошла путь от скромных начинаний в сфере дистрибуции до налаженного собственного производства и сотрудничества с крупнейшими торговыми сетями. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы побывали на предприятии и поговорили с предпринимателем Артуром Зудовым об особенностях ведения бизнеса, контроле качества, взаимодействии с потребителями и влиянии санкций.

Компания «Зудов и К» из Нижнего Тагила занимает значимое место на рынке кондитерских изделий Свердловской области и близлежащих регионов. Ассортимент включает в себя популярне лакомства, такие как заварные кольца, слойки и пирожные, производимые по собственным рецептам. История компании демонстрирует пример успешного развития бизнеса. Начав в 2013 году с дистрибуции кондитерских изделий других производителей, Артур Зудов, проанализировав рынок, пришёл к выводу о необходимости создания собственного производства. В 2019 году появилась возможность реализовать этот амбициозный проект.Стратегия развития «Зудов и К» предусматривала поэтапный рост. Начиная с небольших объёмов производства и локальных продаж, компания постепенно расширяла своё присутствие на рынке. Важным этапом стало налаживание сотрудничества с крупными торговыми сетями, такими как «Лента», «Магнит», «Монетка» и «Метро». По словам Артура Зудова, выход на федеральные сети — это длительный и трудоёмкий процесс, требующий значительных инвестиций и стратегического планирования. Сама процедура входа может занять около года, включая переговоры, согласование условий поставки и адаптацию продукции к требованиям сети. Однако, как отмечает Артур, гораздо сложнее добиться устойчивых продаж, завоевать доверие покупателей и удержаться на полках магазинов в условиях жёсткой конкуренции.

«Чтобы продукция “пошла”, нужно время. Бывает, что через год говорят, что она не подходит и нужно что-то менять. Тут важны время и настойчивость», — подчёркивает руководитель производства.

Он отмечает, что успех в работе с сетевыми магазинами зависит не только от качества продукции, но и от умения адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.

Если на начальном этапе своего развития продукцию «Зудов и К» можно было приобрести только в магазинах Нижнего Тагила, то сейчас география поставок значительно расширилась. Продукцию компании можно найти на полках магазинов Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Такая широкая география поставок стала возможной благодаря сотрудничеству с распределительными центрами крупных торговых сетей. Компания доставляет товар в эти центры, откуда он развозится по отдельным магазинам в различных регионах. Такая логистическая схема позволяет эффективно охватывать большую территорию и обеспечивать своевременную доставку свежей продукции в торговые точки.

Контроль качества является одним из приоритетных направлений деятельности «Зудов и К». Все рецептуры кондитерских изделий проходят обязательную проверку в специализированной лаборатории в Екатеринбурге на соответствие требованиям безопасности пищевой продукции. В процессе разработки новых рецептур или внесения изменений в существующие, компания проводит анализ реакции потребителей на эти изменения.

«Мы проверяем всё на себе. Сначала нужно проверить на продажах, поэтому рецепты всегда дорабатываются. Доработка рецепта может занять до трёх лет. В среднем, если год люди покупают, значит, рецепт хороший, если не покупают, то нужно что-то менять», – поясняет Артур Зудов.

Помимо высокого качества, продукция «Зудов и К» отличается запоминающимися названиями. Компания уделяет большое внимание разработке уникальных названий для своих сладостей, стремясь создать яркие и привлекательные образы. На регулярных планёрках сотрудники компании генерируют новые идеи, вдохновляясь различными источниками: от воспоминаний о названиях кондитерских изделий советской эпохи до современных трендов и креативных находок в интернете. Примерами необычного подхода к неймингу стали творожник «Безумие», слойка с маком «Дуремар», кунжутное печенье «Хрустит за ушами» и «Творожные поцелуйчики “Милахи”». Такой подход позволяет компании создавать продукты, которые не только радуют вкусовые рецепторы, но и привлекают внимание покупателей оригинальными названиями.

Введение санкций серьёзно повлияло на работу предприятия. Компания столкнулась с необходимостью адаптации к новым условиям, что повлекло за собой значительные трудности. Одной из ключевых проблем стало изменение качества сырья.

«Мы столкнулись с серьёзными проблемами в первый год. Сырьё сильно изменилось, и мы долго не могли понять, как с ним работать. Делаем всё по старой технологии, а продукция портится, теряет вкус, или появляются другие дефекты. Даже сейчас, партии сгущённого молока могут значительно отличаться по качеству», — рассказывает Артур.

Изменение даже одного компонента в сырье, поставляемом производителями, оказывает существенное влияние на вкус, текстуру и другие характеристики конечного продукта. Это приводит к необходимости корректировки рецептур и технологических процессов, что требует дополнительных ресурсов и времени.

Кроме того, компания столкнулась с ростом цен на сырьё, что, в свою очередь, ведёт к увеличению стоимости конечной продукции. По словам предпринимателя, ежемесячная выручка составляет около 10 млн рублей. Однако большая часть дохода направляется на развитие предприятия и удержание цен на продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

«Чистая прибыль балансирует около нуля, частично из-за санкций. Например, мы продаём продукцию по уже установленной цене, а муку или маргарин приходится закупать по более высокой цене, чем раньше. В работе с сетевыми магазинами это серьёзная проблема», — объясняет Артур Зудов.

Несмотря на все трудности, компания «Зудов и К» продолжает двигаться вперёд, демонстрируя устойчивость и гибкость в условиях меняющегося рынка. Руководство компании понимает, что успех заключается не только в высоком качестве продукции, но и в умении адаптироваться к новым условиям и требованиям. Постоянное совершенствование производственных процессов, модернизация оборудования и внимание к потребностям клиентов позволяют компании сохранять свои позиции и расширять географию поставок.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».