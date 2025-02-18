Тагильчанин отдал телефонным мошенникам более 270 тысяч рублей

В отдел полиции № 19 поступило заявление от местного жителя, ставшего жертвой дистанционного мошенничества и потерявшего 277 тысяч рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», неустановленный злоумышленник позвонил потерпевшему, представившись сотрудником «Почты России», и уточнил, ожидает ли он доставку. После подтверждения мужчина получил SMS, и его попросили продиктовать код из сообщения. Как только мошенники получили нужные данные, связь была прервана. Позже пришло уведомление о взломе аккаунта мужчины на сайте «Госуслуги».



Затем поступил звонок через мессенджер. Представившись сотрудником «Госуслуг», сообщили, что на имя пострадавшего оформлено доверенное лицо, из-за чего возможны списания. Для защиты средств ему предложили перевести деньги на «безопасный счёт».



После этого с ним связалась женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и подтвердила необходимость срочной защиты счетов. Вскоре позвонил мужчина, назвавшийся полицейским, и убедил снять все деньги и перевести их на указанный счет. Выполнив эти инструкции, мужчина обналичил деньги и перевёл их на неизвестный счёт, после чего понял, что попался на уловку мошенников.



Сотрудники полиции напоминают, что ни одно государственное или правоохранительное учреждение не запрашивает перевода денег на «безопасные счета». Если вам поступил подобный звонок, сразу прекратите разговор и свяжитесь с полицией.