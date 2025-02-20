«Было бы здорово вернуться в детство». Депутаты Нижнего Тагила задумались о возвращении на улицы города точек по продаже кваса из бочек

Вице-спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Балыбердин предложил «вспомнить детство» и организовать на улицах города точки по продаже кваса из бочек. Об этом депутат заявил накануне, 19 февраля, на заседании комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

«Раз у нас на улицах города продаётся молоко в бочках, в летний период у нас нет мест для бочек с квасом? Было бы здорово вернуться в детство, почему бы и нет?» — спросил Алексей Балыбердин.

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова ответила, что в настоящее время нет желающих продавать квас на улице, отметив, что этот вопрос можно будет обсудить позже.

На улицах Нижнего Тагила квасом из бочек торговали примерно до середины 90-х годов. Возможно, это связано с изменениями в санитарных нормах.