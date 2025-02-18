В Нижнем Тагиле бывшего высокопоставленного полицейского осудили за мошенничество

Сегодня, 18 февраля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) начальнику отделения по борьбе с мошенничествами ОУР МУ МВД России «Нижнетагильское» Ивану Брюхову.

«В период осуществления служебной деятельности, используя своё служебное положение, незаконно вывез с территории автохозяйства МУ МВД России “Нижнетагильское” автомобиль, который признан вещественных доказательством по другому уголовному делу и хранился на территории данного автохозяйства. В последующем Иван Брюхов использовал данное транспортное средство по своему усмотрению в личных целях до тех пор, пока реальный владелец имущества не начал розыск своего автомобиля. В результате изъятия автомобиля потерпевшему причинён особо крупный ущерб, который составила стоимость похищенного автомобиля», — сообщили в суде.

Суд приговорил Ивана Брюхова к 1,5 годам лишения свободы с отбывание в исправительной колонии общего режима с лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности на государственной службе РФ в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее Ивана Брюхов занимал должность начальника уголовного розыска одного из местных отделений МУ МВД «Нижнетагильское» и два года катался на изъятом автомобиле Hyundai Santa Fe, а затем и вовсе начал продавать технику на запчасти.

По данным инсайдеров, история автомобиля Hyundai Santa Fe началась несколько лет назад, когда он был куплен и оформлен по поддельным документам в Нижнем Новгороде. В момент, когда афера вскрылась, корейский кроссовер находился в Нижнем Тагиле в пользовании местного жителя. Вскоре автомобиль изъяли и перегнали на спецстоянку МВД, откуда в 2020 году его и забрал себе на хранение сотрудник уголовного розыска, который спустя некоторое время стал начальником отдела. Когда делом заинтересовалась ФСБ, полицейский уволился из органов, однако теперь, когда история приобрела широкую огласку, в полиции организовали проверку.

«Опубликованные сведения в настоящее время проверяются на предмет соответствия действительности. Дело в том, что должностное лицо, о котором идёт речь, уволено из органов внутренних дел ещё в феврале 2023 года. Если информация подтвердится, последуют адекватные меры реагирования в соответствии с законодательством», — заявил ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что защитником Брюхова является известный тагильский адвокат Алексей Усатов (защищал бывшего оперуполномоченного Руслана Белоконного), который, по информации АН «Между строк», сам в настоящее время является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В октябре 2024 года неизвестные подожгли припаркованный автомобиль Mazda, принадлежавший Усатову.